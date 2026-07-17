Çin’in Chengdu şehri ile Tibet’in Lhasa kentini birbirine bağlayan 2.100 kilometrelik Sichuan-Tibet Otoyolu, dünyada en çok can kaybının yaşandığı güzergahlardan biri. Uluslararası yol güvenliği kuruluşlarının ve otomotiv derneklerinin raporlarına göre Sichuan-Tibet Otoyolu, dünyada kaza oranının en yüksek olduğu yollardan biri. Çeşitli küresel veri analizlerine göre bu güzergâhta her yıl yaklaşık 7.500 kişi hayatını kaybediyor.

Yolu kullanan her 100.000 sürücüden yaklaşık 7.500'ü kaza, heyelan veya çığ gibi nedenlerle yaşamını yitiriyor. Yol kenarlarında sıkça rastlanan araç enkazları, bu istatistiklerin acı birer kanıtı olarak duruyor.

Sichuan-Tibet Otoyolu, yolculuk boyunca sürücüleri deniz seviyesinden ortalama 4.000 metrenin üzerindeki zirvelere çıkarıyor. Oksijen seviyesinin oldukça düşük olduğu bu irtifalarda, sürücülerde ani gelişen dağ tutması konsantrasyon kaybına ve ciddi kazalara yol açıyor. Tek şeritli dar geçitler ve yol kenarlarında bariyerlerin bulunmadığı uçurumlar, en ufak bir direksiyon hatasını bile ölümcül kılıyor. Ayrıca, yolda ilerleyen yoğun tır filoları ve ağır vasıta trafiği kazaların şiddetini daha da artırıyor.

DOĞAL AFETLER YOLU HER AN TEHDİT EDİYOR

Bölgenin hassas jeolojik yapısı, otoyolu sürekli bir doğal afet tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Sadece geçtiğimiz yıllarda yaşanan heyelanlar, çığlar ve kaya düşmeleri nedeniyle yol onlarca kez trafiğe kapandı. Kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma yol tutuşunu neredeyse sıfıra indirirken, yaz aylarında ise şiddetli muson yağmurları toprak kaymalarını tetikliyor. Uzmanlar, otoyolun yılın ortalama sadece 320 günü güvenli geçişe izin verdiğini belirtiyor.

YENİ PROJELER DEVREDE

Çin hükümeti, otoyoldaki can kayıplarını ve ulaşım kesintilerini en aza indirmek için devasa altyapı projeleri yürütüyor. Yol üzerindeki en tehlikeli virajları devre dışı bırakmak amacıyla tünel ve viyadük inşaatlarına hız verildi. Özellikle kış şartlarından etkilenen dik geçitlerin altına inşa edilen yeni tünellerle, sürücülerin en riskli bölgelerden güvenle geçmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, otoyola paralel olarak inşa edilen yeni demiryolu hattı ve ekspres yollarla da bu hattaki yük trafiğinin hafifletilmesi planlanıyor.