Kuşlar arasındaki en zeki türlerden biri olduğu tahmin edilen kargalar, gerek fiziksel özellikleri gerekse de ses yapıları ile halk arasında çok sayıda atasözüne konu olmuş durumda.



Kargalar ile ilgili efsaneleşmiş bilgilerden en yaygını ise, dillere destan uzunluktaki yaşam süreleri. Öyle ki çok sayıda çizgi film, dizi, film ya da romanda kargalar asırları deviren canlılar olarak aktarılırken, halk arasındaki yaygın olan yanlış inanışa göre bir karganın ortalama yaşam süresi ise 150 ile 200 yılı bulabilmekte.





KARGALARIN GERÇEK ÖMÜRLERİ BUNDAN ÇOK KISA SÜRMEKTE



Bu bilgiler, tıpkı kelebeklerin bir günlük ömürlerinin olduğunun zannedilmesi gibi tamamen yanlış. İnsanlık tarihi boyunca birkaç yüzyıl boyunca yaşayabilen bir karga olmadığı gibi, ortalama bir karganın yaşam süresi insan hayatının neredeyse çeyreğine denk düşüyor.



Bilinen tüm karga ve kuzgun türlerinin tamamı incelendiğinde, vahşi doğada en uzun yaşayanların 15-20 sene boyunca hayatta kaldığı görülürken, birçok karganın ömrünün ise yalnızca 4 ile 8 yıl arasında değiştiği gözlemlenmekte.



Kargaların, beslenebilmek için sürekli olarak 'hırsızlık' yoluna başvurmaları ve kendilerine zarar veren insanları uzun süre boyunca takip eden yapıları nedeniyle 'kinci' olarak anılması, asırlar boyunca onlara birçok kötü sıfatın takılmasına neden oldu.





EN UZUN YAŞAYAN KARGA KAÇ YIL HAYATTA KALDI?



Kargaların uzun yıllar boyunca yaşadığı inanışının kökeni nereden kaynaklanmakta bilinmese de, bu yanlış inanış antik çağlardan günümüze kadar geçerliliğini koruyarak aktarılmış durumda.



Vahşi doğanın yanı sıra, özel bakım alanlarında korunan karga türlerinin ise en fazla hayatta kalma süresi 40 yıl civarında hesaplanmakta. Bir başka deyişle, kayıt altına alınan en yaşlı karga bile yaşlı bir insanın ancak yarısı kadar hayatta kalabilyor.