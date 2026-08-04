İspanya'nın kuzeyindeki Burgos vilayetinde yer alan ve neredeyse ıssız olan Avellanosa de Muno köyü, 12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek olan tam güneş tutulması öncesinde yoğun bir ziyaretçi akınına hazırlanıyor. BBC'nin haberine göre, günlük yaşamın oldukça sessiz seyrettiği ve ticari işletmelerin kapalı olduğu köy, tutulmanın tam evresinin izlenebileceği merkez hattı üzerinde yer alıyor.

12 Ağustos 2026 tarihindeki tam güneş tutulması, 1999'dan bu yana anakara Avrupa'sından, 1912'den bu yana ise anakara İspanya'sından görülebilecek ilk tam güneş tutulması olma özelliğini taşıyor.

İKİ KEZ YAŞANACAK ALACAKARANLIK

Avellanosa de Muno'nun gözlem noktası olarak tercih edilmesinde şu unsurlar öne çıkıyor: Yüksek binaların bulunmadığı batı ufku ve alçak tepeler. Yapay ışıklandırmanın neredeyse hiç olmaması.

Tutulmanın gün batımına yakın bir saatte gerçekleşecek olması sebebiyle kısa süre içinde iki kez alacakaranlık evresinin yaşanacak olması. Tutulmanın gerçekleştiği gecenin devamında Perseid meteor yağmurunun izlenebilecek olması.

HEM BÜYÜK GÖÇ VERDİ HEM DE ÇOK SAYIDA TURİST GELİYOR

1950'li yıllarda yaklaşık 200 kişilik nüfusa ve aktif ticari hayata sahip olan köy, tarımda mekanizasyonun artmasıyla birlikte Madrid, Bilbao ve Barselona gibi büyük şehirlere göç verdi. Günümüzde kalıcı nüfusu oldukça azalan köye, tutulma vesilesiyle İspanya'nın farklı bölgelerinin yanı sıra İngiltere, Fransa, Venezuela ve ABD'den çok sayıda eski sakin ve turist gelmesi bekleniyor.

Bölgedeki konaklama tesislerinde yoğunluk şimdiden üst seviyeye ulaştı. Köyün yakınlarında yer alan Parador de Lerma otelinin rezervasyonlarının 2022 yılında dolduğu bildirildi. Castilla y Leon Bölgesi Turizm Kurulu verilerine göre, tutulma meraklılarının öncelikli tercihi nedeniyle bölgedeki konaklama kapasitesinin tamamına yakını rezerve edilmiş durumda.

850 YIL SONRA İLK KEZ İZLENECEK TAM GÜNEŞ TUTULMASI

Güneş tutulmalarının oluşturduğu turizm hareketliliği sadece İspanya ile sınırlı değil. Yeni Zelanda'nın Dunedin şehri de 22 Temmuz 2028'de gerçekleşecek olan ve bölgede 850 yıl sonra ilk kez izlenecek tam güneş tutulması için hazırlıklarını sürdürüyor. Queenstown'dan Dunedin'e kadar olan hatta yaklaşık 3 dakika sürecek karanlık için şehirdeki oteller şimdiden iki yıl öncesinden rezerve edildi.