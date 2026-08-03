Ağustos 2026, gökyüzü tutkunları için 2 önemli astronomi olayına sahne olacak. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevi'nin hazırladığı 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre, 12 Ağustos'ta tam Güneş tutulması, 28 Ağustos'ta ise parçalı Ay tutulması gerçekleşecek.

12 Ağustos'taki tam Güneş tutulması Avrupa'nın bazı bölgeleri ile Kuzey Atlantik'ten izlenebilecek. Ancak tutulmanın en yoğun evresi Türkiye saatiyle 20.47'de yaşanacağından, bu sırada Güneş Türkiye'de batmış olacak. Bu nedenle Türkiye, tutulmanın tam ya da parçalı olarak görülebileceği alanın dışında kalacak.

Tam tutulma yolu Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki dar bir bölgeden geçerken, Avrupa'nın geniş bir bölümünde kısmi Güneş tutulması gözlemlenebilecek.

2026 Güneş ve Ay tutulmaları ne zaman?

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevi'nin 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre:

12 Ağustos 2026: Tam Güneş tutulması

28 Ağustos 2026: Parçalı Ay tutulması

Türkiye'den yalnızca parçalı Ay tutulmasının ilk evreleri gözlemlenebilecek.

Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

28 Ağustos'ta gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, saat 04.23.55'te Ay'ın Dünya'nın yarı gölge (penumbra) konisine girmesiyle başlayacak. Bu aşamada Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma yaşansa da değişim çıplak gözle her zaman kolay fark edilmeyebilir.

Tutulmanın daha belirgin olan parçalı evresi ise saat 05.33.48'de Ay'ın Dünya'nın tam gölge (umbra) konisine girmesiyle başlayacak. Bu andan itibaren Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzeyinde net şekilde görülebilecek ve tutulma ilerledikçe örtülen alan giderek büyüyecek.

Tutulma en yüksek seviyesine saat 07.12.49'da ulaşacak. Ancak bu sırada Ay Türkiye genelinde batmış olacağından, maksimum evre ülkemizden izlenemeyecek.

Maksimum evrenin ardından Ay, Dünya'nın tam gölge konisinden çıkmaya başlayacak ve parçalı tutulma saat 08.51.55'te sona erecek. Ay'ın yarı gölge konisinden tamamen ayrılmasıyla birlikte tutulma, saat 10.01.41'de tüm evreleriyle tamamlanmış olacak.