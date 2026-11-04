Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Kongre ara seçimleri tarihi bir sonuca sahne oldu. Michigan eyaletinde sandıktan zaferle çıkan Demokrat Partili tıp doktoru Abdul El-Sayed, ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilerek Amerikan siyasi tarihine geçti.

Mısır kökenli göçmen bir babanın oğlu olarak Güneydoğu Michigan'da yetişen 42 yaşındaki El-Sayed, lisans derecesini Michigan Üniversitesinde tamamladı. Rhodes bursu ile kabul edildiği Oxford Üniversitesinde halk sağlığı üzerine doktora yapan El-Sayed, tıp doktorluğu derecesini ise Columbia Üniversitesinde aldı. Klinik hekimlik yerine koruyucu hekimlik ve toplum sağlığını tercih eden El-Sayed, insanları hasta eden temel unsurlardan birinin aksayan siyaset mekanizması olduğu düşüncesiyle kamu hizmetine yöneldi.

İFLAS EDEN BELEDİYEDEN YILIN KAMU GÖREVLİSİNE

Detroit Belediyesinin iflas bayrağını çektiği 2015 senesinde kentin Sağlık Departmanının idaresine geçen El-Sayed; devlet okullarındaki su hatlarının kurşundan arındırılması, çocuklara ücretsiz gözlük desteği ve nadir ilaçların temini gibi geniş kapsamlı sağlık adımları attı. 2022-2025 yılları arasında Michigan'ın en kalabalık yerleşim yeri olan Wayne County'de Sağlık, İnsani ve Gaziler Hizmetleri Departmanı Direktörlüğü görevini üstlenen El-Sayed, 1,8 milyon yurttaşa hizmet ulaştırırken 300 bin kişinin 700 milyon dolarlık hastane borcunu silmeyi öngören projeye öncülük etti.

İLERİCİ KANADIN SENATO'DAKİ YENİ TEMSİLCİSİ

Siyasete 2018 yılındaki eyalet valiliği ön seçimleriyle adım atan El-Sayed; "Herkes İçin Sağlık" (Medicare for All) sisteminin savunuculuğu, ICE kurumunun lağvedilmesi, federal servet vergisi ve kurumsal siyasi bağışların sınırlandırılması gibi talepleriyle sol-ilerici kanadın simge isimleri arasına katıldı.

2020 yılında Başkan Joe Biden'ın Sağlık Görev Gücü'nde reçeteli ilaç fiyatlarının düşürülmesine katkı sunan El-Sayed, Senatör Bernie Sanders ile Alexandria Ocasio-Cortez'in açık desteğiyle yarışa girdi. El-Sayed'in AIPAC ve İsrail'in askeri adımlarına dönük eleştirileri kampanya boyunca sık sık gündeme taşındı.

385 MİLYON DOLARLIK DEV YARIŞTA CUMHURİYETÇİ RAKİBİNİ YENDİ

Yaklaşık 385 milyon dolarlık reklam bütçesiyle Amerikan tarihinin en masraflı seçim yarışlarından birine sahne olan Michigan'da El-Sayed, eski FBI ajanı ve eski Kongre üyesi Cumhuriyetçi Mike Rogers ile karşı karşıya geldi. Sandıkların yüzde 76'sının sayıldığı tabloda yüzde 51,8 oy oranına ulaşan El-Sayed, yarışı önde tamamlayarak Demokrat Parti'nin Senato dengesindeki kritik koltuklarından birini kazandırdı.