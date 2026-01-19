Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerinin dolar üzerinde baskı oluşturdu. Çin'in ekonomik büyüme hedefini tutturmasıyla yönünü yukarı çevirdi.

Piyasalarda artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların emtia piyasalarını tercih etmesine neden oldu. Londra Metal Borsası'nda bakır, ton başına 12 bin 965 dolardan işlem gördü.

8 AVRUPA ÜLKESİNE GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Trump, Grönland'ı satın alma planına karşı çıkan Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Söz konusu adım, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, değerli metallerdeki yükseliş temel metalleri de etkiledi. ABD ile Avrupa arasında olası bir ticaret geriliminin sanayi talebi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, fiyatlardaki yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

ARZ SIKINTISI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Beş aydır ralli sürecinde olan bakırda yükselişin temel nedenlerinden biri arz sıkıntısı olarak dikkat çekiyor. Piyasada yaşanan tedarik eksikliklerinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme de talebi destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Kablolama ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında yoğun şekilde kullanılan bakır, bu alanlardaki yatırımların artmasıyla daha fazla talep görüyor.

Çin kaynaklı güçlü alımlar da fiyat artışında etkili oluyor. Çin'de birçok metalde gözlenen yoğun alım faaliyetleri ile yatırımcıların geleneksel finansal varlıklardan uzaklaştığı ve debasement trade (paranın değer kaybına karşı korunma ticareti) olarak adlandırılan eğilimin güçlenmesi, bakır fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.