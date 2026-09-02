Dünya, Neil Armstrong’un Ay’da yürüyeceği o tarihi güne kilitlenmişti. Amerikan medyasında sadece zafer çığlıkları vardı, ancak o büyük günden sadece 3 hafta önce, uzay boşluğunda yapayalnız can çekişen bir canlı vardı. Adı Bonnie’ydi. Sadece 6 kiloluk bir maymundu.

BİR ROBOT GİBİ KABLOLARA BAĞLANDI

Bonnie, 28 Haziran 1969'da Biosatellite III uydusuyla fırlatıldı. Görevi uzayda tam 30 gün kalmaktı. NASA bilim insanları, onun minik bedenini adeta bir veri makinesine çevirdi:

Beynine tam 33 farklı sensör yerleştirildi. Kalbine göğüs elektrotları dikildi. Damarlarına kan basıncını ölçen tüpler sokuldu. İdrarı bile bir kateterle saniye saniye takip edildi. Tamamen kapalı, daracık ve buz gibi bir kutunun içindeydi. Yanında ne bir insan ne de başka bir canlı vardı. Sadece mutlak bir sessizlik...

UZAYDA AKIL SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Plan kusursuz görünüyordu ama NASA bir şeyi hesaba katmadı: Yalnızlığın ve korkunun gücünü. Sıfır yerçekimi ve kapsülün soğukluğu Bonnie’nin vücudunu altüst etti. Yaşadığı ağır uzay tutması ve panik yüzünden minik maymun su içmeyi bıraktı. Sensörler alarm veriyordu. Bonnie uzayda yön duygusunu kaybetmiş, ağır bir strese girmiş ve hızla su kaybederek erimeye başlamıştı.

Bilim insanları ekrandan onun yavaş yavaş bilincini kaybedişini izledi. Görev acilen iptal edildi. Bonnie Dünya'ya geri indirilecekti, ancak Pasifik Okyanusu’ndaki şiddetli fırtına her şeyi mahvetti. Kapsül okyanus dalgalarının arasında kayboldu.

Saatler süren aramadan sonra Bonnie sudan çıkarıldığında artık çok geçti. Hawaii’deki laboratuvara götürüldü. Ve karaya bastıktan sadece 8 saat sonra, aşırı susuzluğun tetiklediği bir kalp kriziyle yapayalnız öldü.

NEDEN GİZLENDİ?

Bonnie öldüğünde Amerika, Apollo 11 zaferini kutlamaya hazırlanıyordu. Milyonlarca dolarlık bu devasa şovun gölgelenmesi istenmedi. Bonnie’nin ölümü, görkemli gazete manşetlerinin arkasına gizlendi.

Oysa Bonnie, Apollo için değil; gelecekte uzay istasyonlarında kalacak astronotlar hayatta kalabilsin diye farkında olmadan canını feda etmişti. Bugün insanlık Ay zaferini kutlarken, uzayda korkudan ve susuzluktan kalbi duran 6 kiloluk o küçük maymunu neredeyse hiç kimse hatırlamıyor.