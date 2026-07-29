Küba’da devam eden yakıt krizi, ülkenin ulaşım yapısında köklü değişikliğe yol açtı. Sembol haline gelen klasik otomobillerin kullanımı belirgin şekilde azalırken, yerini çoğunluğu Çin üretimi olan elektrikli üç tekerlekli araçlara (triportör) bıraktı.

Elektrikli triportörler, yüz binlerce Kübalı için temel ulaşım aracı haline geldi.

ŞEBEKEYE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN GÜNEŞ PANELİ TAKILIYOR

Ada genelinde yaşanan elektrik kesintileri ve yetersiz altyapı nedeniyle birçok kullanıcı, araçlarına güneş panelleri entegre etti. Bu düzenleme sayesinde araçlar, ülkenin aşırı yük altındaki elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan şarj edilebiliyor.

Geçtiğimiz yıla kadar yoğun olarak kullanılan benzinli ve duman salınımı yüksek eski model araçların yerini alan bu üç tekerlekliler, hem yolcu hem de yük taşımacılığında aktif rol oynuyor. Araç sahibi Liecer de la Cruz (40), mevcut durumu "İnsanlar artık böyle ulaşım sağlıyor" sözleriyle özetledi.

TOPLU TAŞIMA VEYA YÜK TAŞIMACILIĞINDA KULLANILIYOR

Fiyatları 2.000 ile 4.000 dolar arasında değişen elektrikli triportörler, mal taşımacılığının yanı sıra eskiden otobüslerin çalıştığı sabit güzergahlarda toplu taşıma hizmeti veriyor.

Fiyat aralığı ortalama bir Küba vatandaşı için yüksek kalsa da halk araca ulaşmak için farklı yöntemlere başvuruyor: Birçok kişi eski benzinli araçlarını satarak bu modelleri satın alıyor. Araçların bir kısmı, fiyatların daha uygun olduğu yurt dışındaki akrabalar aracılığıyla temin ediliyor.

Küçük işletme sahipleri, yatırdıkları sermayeyi kısa sürede geri kazanma beklentisiyle karlarını bu araçlara yönlendiriyor.