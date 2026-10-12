Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım'da yeni teknik direktör arayışı sürüyor. TFF'nin ilk temas kurduğu isim olan Arda Turan'ın adaylığı, Shakhtar Donetsk'in tavrı nedeniyle ciddi bir engelle karşılaştı. NTV Muhabiri Gürkan Ak, TFF'nin Arda Turan ile dolaylı yoldan temas kurduğunu ve hem Shakhtar hem de A Milli Takım'ı çalıştırma opsiyonunu sunduğunu ancak Ukrayna ekibinin buna sıcak bakmadığını aktardı. Ak, "Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine" dedi.

A MİLLİ TAKIM'DA ABDULLAH AVCI SÜRPRİZİ

Arda Turan'dan istediği sonucu alamayan TFF'nin listesinde Abdullah Avcı ismi öne çıktı. Deneyimli teknik adamın daha önce 2011-13 yılları arasında milli takımı çalıştırdığını hatırlatan Gürkan Ak, Avcı'nın göreve hazır olduğunu belirtti. Ak, "Hoca tarafından edindiğimiz bilgi ise Abdullah Avcı hazır. Ekibiyle birlikte çalışıyor. Süper Lig'i ve oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor. Bir teklif gelirse Abdullah Avcı, A Milli Takım'a gelmeyi kabul edecek" ifadelerini kullandı.

YABANCI ADAYLAR DA LİSTEDE

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliği yerli teknik direktör olsa da listede yabancı isimler de bulunuyor. Ak, "TFF'nin listesinde birçok teknik adam var. Sadece yerli teknik direktörler değil yabancı isimlerde var. Yabancılar arasında Didier Deschamps gibi çok önemli futbol adamları da var ama İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliği takımı bir Türk teknik direktöre emanet etmek" dedi. Yerli adaylar arasında Fatih Tekke'nin de bulunduğunu belirten Ak, "Fatih Tekke de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimlerden bir diğeri. Güvenebileceği bir ismi yanında istiyor Hacıosmanoğlu" şeklinde konuştu.

FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ İÇİN ŞENOL GÜNEŞ

TFF'nin sadece teknik direktör değil, futbol yapılanmasını da değiştirmeyi planladığı öğrenildi. Futbol direktörlüğü makamını geri getirmeyi düşünen TFF'nin bu koltuk için Şenol Güneş'i değerlendirdiği aktarıldı. Ak, "Fatih Terim'in bir dönem futbol direktörlüğü yaptığı süreç vardı. Yine benzer bir yapılanma bu kez Şenol Güneş ismiyle yapılabilir. Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni yapılanma ve bunun kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var TFF'nin" dedi. Ak, resmi teklifin henüz gitmediğini ancak Hacıosmanoğlu'nun Güneş'i yakından takip ettiğini vurguladı.