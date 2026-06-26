Mutfakta daha az iş yaparak bulaşıklarınızı çok daha temiz hale getirebileceğinizi söylesek? Yıllardır doğru bildiğimiz o kökleşmiş temizlik rutini, hem makineye hem de cebe zarar veriyor.

Mutfakta temizlik yaparken sürekli "şunu eksik yapıyorsunuz", "bunu yanlış biliyorsunuz" tarzında tavsiyeler duymaktan yorulduysanız, şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü bu kez hayatınızı kolaylaştıracak, size zaman ve para kazandıracak ezber bozan bir bilgiyle karşınızdayız.

Eğer bulaşıklarınızı makineye dizmeden önce lavaboda tek tek ön durulama yapıyorsanız, bu alışkanlığı hemen bugün bırakmalısınız. Evet, yanlış duymadınız! Tabaklarda, bardaklarda ve tencerelerde bıraktığınız o hafif yemek kalıntıları, aslında bulaşık deterjanınızın işini çok daha iyi yapmasına yardımcı oluyor. İşte bilimsel nedenleri ve işin arkasındaki mantık.

LEKELER OLMADAN DETERJAN GÖREVİNİ YAPAMAZ

Bulaşıkları sudan geçirip makineye neredeyse temiz bir şekilde koymak, aslında temizlik kimyasına aykırı bir durum yaratıyor. Markanın Ar-Ge Direktörü Aleksandra Kruszewska konuyu şöyle açıklıyor:

"Günümüz bulaşık deterjanları, fırınlanmış ve kurumuş en zorlu lekeleri bile hedef alıp parçalayacak gelişmiş enzimlerle formüle edilmiştir. Makineye koyduğunuz tabaklar zaten temizse, deterjanın içindeki bu akıllı enzimlerin tutunabileceği bir kir kalmaz. Kir bulamayan enzimler görevini etkili bir şekilde yerine getiremeden akıp gider."

Üstelik sorun sadece deterjanla da sınırlı değil. Yeni nesil akıllı bulaşık makinelerinde yer alan kir algılama sensörleri, içeriye giren bulaşıkları tertemiz gördüğünde suyun ve ortamın temiz olduğunu varsayarak programı en hafif, en kısa yıkama moduna alıyor. Sonuç olarak, derinlemesine temizlenmesi gereken diğer bölgeler de tam olarak arınmıyor.

HEM CÜZDANINIZI HEM DÜYAYI KORUYUN

Ön durulama yapmak sadece zamanınızı çalmıyor, aynı zamanda faturalarınızı sessizce kabartıyor. Değerli su kaynaklarının gereksiz yere tüketilmesine neden olan bu alışkanlık hakkında ABD Enerji Bakanlığı’nın çarpıcı verileri var:

Musluk Dehşeti: Standart bir mutfak musluğu dakikada ortalama 8,3 litre (2,2 galon) su akıtır.

Tasarruflu Makineler: Modern bir bulaşık makinesi ise tüm yıkama döngüsü boyunca sadece 11 ila 19 litre (3-5 galon) arası su tüketir.

Sırf bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirerek, farkında olmadan makinenin tüm program boyunca harcayacağı suyun aynısını —hatta daha fazlasını— lavaboda boşa akıtmış oluyorsunuz. Buna bir de suyu ısıtmak için harcanan elektrik veya doğalgaz enerjisi eklenince, israfın boyutu ikiye katlanıyor.

MAKİNEYİ DOĞRU ŞEKİLDE NASIL YÜKLEMELİYİZ?

Ön durulama yapmamak, tabakları içinde yarım kalmış bir sandviçle makineye tıkıştırmak anlamına gelmiyor elbette. Doğru ve efektif bir temizlik için şu adımları izlemelisiniz:

Büyük Parçaları Sıyırın: Tabağınızdaki makarna, kemik veya büyük ekmek kırıntılarını bir çatal yardımıyla çöpe sıyırın. Tabakta kalan soslar, yağlar ve hafif lekeler aynen kalsın; deterjanınız onlarla ilgilenecektir.

Filtre Temizliğini Unutmayın: Bulaşıkları durulamadan koyduğunuzda, makinenizin manuel filtresinde daha fazla tortu birikebilir. Birkaç haftada bir filtrenizi çıkarıp durulamak sadece birkaç dakikanızı alır ve makinenizin ömrünü uzatır.

HAFTADA 1-2 KEZ ÇALIŞTIRIRSANZ NE OLUR?

Küçük bir evde yaşıyor ve makineyi günlerce dolduramıyor olsanız bile korkmayın. Kuruyan yumurta sarıları veya reçel lekeleri gözünüzü korkutmasın; modern deterjanlar kuruyan lekeler üzerinde de etkilidir. Çok endişelenirseniz, makinenizin "Yoğun / Ağır Kirli" (Heavy Duty) programını seçebilirsiniz. Bu program bile lavaboda yapacağınız ön durulamadan çok daha az su harcayacaktır.

Hâlâ şüpheleriniz varsa, bir sonraki yıkamada bulaşıklarınızın sadece kabasını alıp durulamadan makineye dizin ve sonucu kendi gözlerinizle görün. Çıkan parlak ve kusursuz sonuç karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz!