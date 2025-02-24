Kış aylarında sabahları kolaylıkla uyanmak çoğu insan için zorlayıcı olabilir. Uyandıktan sonra kendimizi sersem hissetmek, günün başlangıcında karşılaştığımız yaygın bir sorunlardan biridir ancak uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, bu yorgunluğu ortadan kaldırmak ve sabahları daha dinç uyanmak için bazı etkili stratejiler paylaştı.

KAHVALTINIZI İYİ SEÇİN

Dr. Lee, güne başlamadan önce doğru kahvaltıyı yapmanın önemine dikkat çekerken, "Kahvaltıda sadece karbonhidrat değil, aynı zamanda protein de içeren bir öğün tercih etmelisiniz. Yumurtalar mükemmel bir protein kaynağıdır, bu yüzden kahvaltınıza bir omlet eklemeyi düşünün. Ayrıca, şeker oranı yüksek olan kahvaltılıklardan kaçının, çünkü bu kan şekerinizi hızla yükseltip, sabahları kendinizi daha sersem hissetmenize neden olabilir" şeklinde konuştu.

SABAH EGZERSİZİ İLE CANLANIN

Sabahları egzersiz yapmak zorlayıcı olabilir fakat Dr. Lee, bu alışkanlığın büyük faydalar sunduğunu belirtirken, "Araştırmalar, sabahları 30 dakikalık orta düzeyde egzersizin uykululuğu önemli ölçüde azalttığını ve günün erken saatlerinde daha hızlı uyanmanıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Yüksek yoğunluklu egzersiz yapmanıza gerek yok; sadece hızlı bir yürüyüş bile uyanmanıza yardımcı olabilir" ifadelerine yer verdi.

SİRKADİYEN RİTMİ KORUMAK ŞART

Dr. Lee, vücudun doğal ritmini takip etmenin sabahları daha enerjik uyanmanın anahtarı olduğunu vurguladı. Lee, "Sirkadiyen ritminiz, vücudunuzun uyuma ve uyanma zamanlarını belirleyen doğal bir döngüdür. Tutarlı bir uyku rutini bu döngüyü düzenler. Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak, sabahları daha dinç hissetmenizi sağlar" dedi.

Yalnızca uyku değil günlük diğer alışkanlıklarınız da rutine bağlanmalı. Dr. Lee, düzenli yemek saatlerinin, duş rutinlerinin ve teknolojiden uzak kalma zamanlarının da sirkadiyen ritminize yardımcı olacağını belirtirken, "Özellikle hafta sonları biraz daha esneklik olabilir ancak bu rutini sürdürmek, pazartesi günleri daha kolay uyanmanızı sağlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Doktor Lee, ışığın uyanma sürecindeki rolüne dikkat çekiyor. "Gözleriniz sabah ışığını gördüğünde, beyninize uyanma zamanı geldiği sinyali gider. Koyu renkli perdeler, bu doğal sinyalleri engelleyebilir bu yüzden Sabahları doğal ışık almanız faydalıdır.

KAHVE ZAMANLAMASI

Sabah kahvesi, birçok kişi için uyanmanın ayrılmaz bir parçasıdır ancak doktor Lee'ye göre, kahve içmek için doğru zamanı beklemek önemli. Lee, "Uyandıktan hemen sonra kahve içmek yerine, en az 45 dakika beklemelisiniz. Bu, kafeinin vücudunuza en etkili şekilde yardımcı olacağı zamandır" dedi.