Saçlarımıza iyi bakmak isterken bazen farkında bile olmadan en büyük kötülüğü yapıyoruz. Saç bakımında kullandığımız ürünlerden uyguladığımız bakım önerilerine kadar dikkat ettiğimiz bir çok etkene rağmen saçlarımız tel tel dökülmeye devam edebiliyor. Eğer siz de her türlü önlemi almanıza rağmen saçlarınızın dökülmesini engelleyemiyorsanız ardındaki neden çok farklı olabilir.

SAÇLARDA DÖKÜLMEYE YOL AÇAN O HATA

Saç dökülmesi çoğu zaman genetik faktörlere bağlı şekilde ortaya çıktığından önüne geçmek mümkün değildir. Ancak genetik nedenler dışında oluşan saç dökülmelerini doğru bakım önerileri ve doğal yardımcı ürünler le engelleyebilirsiniz. Stres, depresyon, yetersiz ve yanlış bakım, sağlıksız beslenme ve hatta yetersiz uykunun bile neden olabileceği saç dökülmesini tetikleyen bazı davranışlar var.

Saçlarınıza bir bebek gibi özen gösterdiğiniz halde saç dökülmesinden bir türlü kurtulamıyorsanız sizler de bakım sürecinde bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz. Saç bakımında ve günlük temizlik rutini esnasında yapılan hatalar saçların tel tel dökülmesine neden oluyor.

SAÇLARI TEL TEL DÖKEN HATALAR

Saç bakımına özen gösterdiğiniz halde açlarınızın dökülmeye devam etmesine yol açan bazı hatalar var. Sizler de bu hatalardan uzak durarak adeta sinema yıldızları kadar parlak ve canlı saçlara sahip olabilirsiniz. İşte saçların tel tel dökülmesine neden olan hatalar:

KORUMADAN ŞEKİLLENDİRMEK VE ISI TUZAĞI

Saç bakımında en yaygın yapılan hata saçları yüksek ısıya maruz bırakmaktan geçiyor. Saçlara fön makinesi, düzleştirici ya da maşa gibi yüksek ısıda çalışan cihazları yaklaştırmadan önce ısı koruyucu kullanılması gerekiyor. Bunu yapmadığınızda saçın ana yapısı olan keratin ısı nedeniyle 'pişiyor'. Islak saça yüksek ısı bir anda uygulandığında tellerin içinde mikro patlamalar oluşuyor. Bu da saç tellerinin zayıflayarak dökülmesine yol açıyor.

ISLAK SAÇA SERT MÜDAHALE

Saçın en savunmasız ve kopmaya meyilli olduğu hali ıslak halidir. Islak saçı havluyla sertçe ovalayarak kurutmaya çalışmak ya da ince dişli taraklar ile zorlayarak taramak saç yüzeyindeki kütikülleri parçalar ve saçların koparak dökülmesine yol açar.

YANLIŞ ÜRÜN VE AŞIRI TEMİZLİK

Saç derimizdeki 'sebum' isimli doğal yağ saçın en güçlü koruyucusudur. Her gün sülfat oranı yüksek şampuanlar ile saçı gıcır gıcır olana kadar yıkadığınızda saç derisi kurur ve savunmasız kalır. Vücut bu kuruluktan kurtulmak için daha faza sebum üretir ve bu da 'yağlı saç-sık yıkama' döngüsünde hapsolmaya yol açarak saçlarda dökülmeleri tetikler.

SIKI TOPLAMA VE TRAKSİYONEL ALOPESİ

Saçları sürekli sıkı sıkı toplamak ve at kuyruğu ya da topuz gibi şekillere sokmak saç köklerine sürekli bir gerilme kuvveti uygular. Bu durum zamanla saç çizgisinin geriye doğru gitmesine ve köklerde kalıcı hasara neden olur. Çekme kaynaklı saç kaybı bu şekilde ortaya çıkar.

KİMYASAL ÜSTÜNE KİMYASAL

Saçların doğal rengini değiştirmek ve açtırmak için kullanılan kimyasallar ve hemen üzerine saçların uzun süre sabit kalması için çekilen fönler gibi karmaşık işlemler saçların elastik yapısını kaybetmesine yol açar. Bu aşamadan sonra saçlar artık dokunulduğu an kopacak kadar yıpranmış hale gelir.