"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 30 Temmuz’da gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, çıkarıldığı mahkemece “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklandı. Savcılık ifadesinde ise hem gözaltında hem de savcılık sorgusunda cep telefonunun şifresini vermek istemediğini beyan etti.



AÇLIK SINIRINDA AKP'Yİ SAVUNMUŞ



Cem Küçük’ün savcılıkta aylık toplam maaş gelirini 43 bin 600 TL olarak beyan etmesi dikkat çekti. TÜRK-İŞ’in Temmuz 2026 araştırmasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 47 bin 758 TL’ye yükseldi. Küçük’ün beyan ettiği gelir bu tutarın 4 bin 158 TL altında kaldı. Açlık sınırı 36.940 TL, yoksulluk sınırı ise 116.478,40 TL.



Küçük’ün tutuklanma gerekçesi “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”. Cem Küçük’ün farklı tarihlerde katıldığı yayınlarda İBB Spor Müdürü Fatih Keleş’in “Evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı” ifadeleri tutuklanmasına neden oldu. Sorgusunda “Bu bilgiyi başka bir gazetede yer alan habere dayanarak kullandığını, daha sonra haberin doğru olmadığını gördüğünü ve özür dilediğini” söyledi.



GECESİ 100 BİN LİRALIK OTELDE KALMIŞTI



Aylık geliri 43 bin TL olan Cem Küçük’ün para aklama ve çökme iddialarıyla gündeme gelen lüks Paramount Otel’de nasıl konakladığı da merak konusu oldu. Sedat Peker de Cem Küçük’ün de Paramount Otel’de para vermeden kaldığını iddia ederek “Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50-100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım” demişti.