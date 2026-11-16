Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kış transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirten tecrübeli futbolcu, 2027 yazından sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğini söyledi.

Sky Sport'a konuşan İlkay, ''Şu anda erken bir ayrılık üzerinde düşünmüyorum. Kış transfer döneminde takımdan ayrılmak benim için gündemde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

'KİMSE AZ OYNAMAKTAN MEMNUN OLMAZ'

Gündoğan, "Kimse az ya da hiç oynamadığı zaman tamamen memnun olmaz. Ancak takımımızın şu anda yakaladığı başarılı seriden dolayı son derece mutluyum. Her hafta sahaya çıkmak için büyük bir istek duyuyorum." dedi.

Galatasaray'la olan sözleşmesi bittiğinde de futbola devam etmek istediğini belirten İlkay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdiden net olarak söyleyebileceğim şey, gelecek yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğim. Kendimi şu anda son derece fit hissediyorum. Yeniden forma şansı bulduğumda hazır olacağım. Bunun dışındaki her şey benim kontrolümde değil."