Burcu Biricik, önceki gün Nişantaşı’nda bir arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Yaz dönemini Ayvalık’ta geçiren oyuncu, yeni sezon çalışmalarının başladığını belirterek “İşler başladı, kış sezonu yavaş yavaş geliyor” dedi.

“AYVALIK TATLI GEÇİYOR”

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan “Ayvalık’a taşındılar” haberleri hatırlatılan Biricik, Ayvalık’ı çok sevdiğini ancak yaz boyunca burada sanıldığı kadar fazla vakit geçiremediğini söyledi.

Biricik, “Ayvalık tatlı geçiyor. Bu yaz gerçi çalıştım, orada çok duramadım. Sezonda orada değildim ama orayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

KENDİ BUTİK OTELİNİ İŞLETİYOR

Burcu Biricik, Ayvalık’ta küçük bir butik otel işletiyor. Oyuncu, otelin günlük işlerinde de aktif rol alıyor. Zaman zaman bahçeden elde edilen ürünlerle ilgilenen Biricik, topladığı meyve ve sebzelerin müşterilere sunulan lezzetlerde kullanılmasına da katkı sağlıyor.