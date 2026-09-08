Hasat sezonunun ardından fırın, şömine ve kamp ateşlerinden elde edilen odun küllerinin sonbaharda toprağa doğal katkı maddesi olarak kullanılabileceği belirtildi. Potasyum, kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi besin elementleri içeren odun külü, toprağın asitlik oranını düşürerek pH seviyesini yükseltiyor.

Uzmanlar, külün kontrolsüz kullanımının toprağa ve ürünlere zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İŞLENMEMİŞ ODUN KÜLÜ KULLANILMALI

Külün toprağa uygulanması esnasında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen uzmanlar, yalnızca işlenmemiş ve boyasız odunların küllerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Çöp, kömür, boyalı tahta veya yakıt briketlerinin yakılmasıyla oluşan küllerin zararlı kimyasallar içerebileceği ifade edildi. Doğru uygulama yönteminde ise külün toprağın üst yüzeyine ince ve eşit bir tabaka halinde serpilerek karıştırılması gerektiği belirtildi.

TOPRAK TESTİ YAPILMALI

Aşırı kül kullanımının toprağı fazla alkali hale getirerek bitkilerin besin alımını zorlaştırabileceği kaydediliyor. Bu nedenle uygulama öncesinde toprak asitlik derecesinin (pH) ölçülmesi tavsiye ediliyor.

Külün, asidik toprağı seven yaban mersini ve orman gülü gibi bitkilerin yetiştirildiği alanlarda kullanılmaması gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca bir sonraki sezon patates ekilmesi planlanan alanlarda kül kullanımının pH seviyesini artırarak yumrularda uyuz hastalığı riskini yükselttiği bildiriliyor.

Odun külünün her yıl tüm bahçeye uygulanan genel bir gübre olmadığı, yalnızca düşük pH ve mineral ihtiyacı tespit edilen topraklarda kullanılması gerektiği altı çiziliyor.