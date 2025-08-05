Ohio Eyalet Üniversitesi'nde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre sahil bölgelerinde yaşayan insanların ömrü, ortalama bir yıl daha uzun oluyor. Nedenleri arasında ise başta temiz hava, daha az sıcaklık değişimi ve sağlıklı yaşam olanakları gösteriliyor.

Araştırmada 66 binden fazla kişinin demografik verileri incelendi. Sonuçlar, deniz kıyısına yakın bölgelerde yaşayan bireylerin ömrünün ortalama 79 yıla kadar çıktığını, buna karşılık büyük şehirlerde bu sürenin 78 yıla kadar düştüğünü gösterdi.

EKONOMİK ETKİ DE OLDUKÇA ÖNEMLİ

Çalışmayı yürüten çevre sağlığı uzmanı Jianyong Wu, sahil yaşamının sunduğu doğal avantajlara dikkat çekiyor. Wu, "Sahil bölgelerinde daha az aşırı hava koşulu yaşanıyor, hava kalitesi daha yüksek ve fiziksel aktivite için doğal ortamlar daha fazla. Bunlar uzun ömrü etkileyen önemli faktörler" dedi.

Araştırma ayrıca kıyı bölgelerinde yaşamın genellikle daha yüksek gelir grubuna hitap ettiğini ve bu durumun da yaşam süresini etkileyebileceğini belirtiyor. Sahil mülklerinin pahalı olması, o bölgelerde yaşayanların sosyoekonomik olarak daha avantajlı bireyler olabileceği anlamına geliyor.

GÖL VE NEHİR KIYILARINDA AYNI ETKİ OLMUYOR

İç su kaynaklarının çevresindeki yaşam ise maalesef sahil kadar olumlu bir tablo sunmuyor. Araştırmanın ortak yazarlarından ekolojik coğrafyacı Yanni Cao, "İç sularda yer alan şehir merkezlerinde kirlilik, güvenlik sorunları ve sel riski gibi faktörler nedeniyle yaşam süresi kıyı bölgelerine göre daha kısa" açıklamasında bulundu.