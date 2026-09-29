Altın fiyatları, önceki seansta 4.100 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 8 haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra salı günü Asya seansında toparlanmaya çalıştı. Fed'in şahin para politikası duruşu, yüksek ABD tahvil getirileri ve devam eden jeopolitik riskler, değerli metal üzerindeki baskının henüz sona ermediğine işaret ediyor.

Altın (XAU/USD), Salı günü Asya seansında alıcıların yeniden devreye girmesiyle önceki gün yaşadığı sert kayıpların bir bölümünü telafi etti. Fiyatlar, pazartesi günü yaklaşık 4.100 dolara kadar gerileyerek 4 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Buna karşın, altındaki toparlanmanın kalıcı bir yükselişe dönüşmesi için piyasanın önündeki önemli engeller devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu, yüksek ABD tahvil getirileri ve jeopolitik belirsizlikler, ABD dolarını iki ayın en yüksek seviyelerine yakın tutuyor. Güçlü dolar ise dolar üzerinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed'in faiz politikası altın üzerinde baskı yaratıyor

Fed, bu ayın başlarında üç yılı aşkın bir sürenin ardından beklenen 25 baz puanlık faiz artırımını gerçekleştirdi. Banka, bu adımla yapışkan seyreden enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Bunun yanında, etkili Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin bir bölümü, 2026 sonundan önce bir faiz artırımının daha gerekli olabileceğine işaret etti. CME Group'un FedWatch aracına göre yatırımcılar, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırabileceği beklentisiyle Fed'in Ekim ayında faizleri yeniden artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor.

Fed Başkanı Cook da son açıklamalarında şahin bir ton ortaya koydu. FXS Speechtracker puanı 10 üzerinden 7 olarak ölçülürken, bu değer 6,9 seviyesindeki yerleşik tabanın üzerinde kaldı.

Cook, yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışları ile Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon üzerindeki etkilerinin önümüzdeki aylarda devam edebileceğine dikkat çekti. Gelecekteki faiz kararlarının enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin verilere bağlı olacağını belirten Cook, iş gücü piyasasının daha yüksek faiz oranlarını karşılayabilecek durumda olduğunu ifade etti.

Yapay zekâ destekli verimlilik artışlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonu bir miktar aşağı çekebileceğini belirten Cook, bu etkinin mevcut enflasyonist baskıları bu yıl içinde dengelemek için yeterince hızlı gerçekleşmeyebileceği uyarısında bulundu. Bu değerlendirmeler, kısa vadede Fed'in şahin duruşunu koruyabileceği beklentisini güçlendirdi ve dolara yönelik talebi destekledi.

FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,63 puan gerileyerek 146,89'a düşse de nötr kabul edilen 100 seviyesinin oldukça üzerinde kaldı. Bu durum, Fed'e ilişkin şahin beklentilerde sınırlı bir geri çekilme yaşansa da piyasanın hâlâ belirgin biçimde şahin bir politika görünümünü fiyatladığını gösteriyor.

Jeopolitik riskler ve petrol fiyatları yakından izleniyor

Piyasanın odağındaki bir diğer konu ise Orta Doğu'daki gelişmeler. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri çatışmayı sona erdirmeye yönelik barış teklifini ve belirli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin önerisini reddetti.

Trump ayrıca Axios'un, İran'ın nükleer programıyla ilgili somut adımlar atması karşılığında yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasının teklif edildiği yönündeki haberini yalanladı.

Bölgedeki belirsizliğin devam etmesi, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı korurken enflasyona ilişkin endişeleri de canlı tutuyor. Bu tablo, ABD tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde kalmasına ve dolayısıyla altın üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

ABD'nin uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükseliş de dikkat çekiyor. 30 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi Mayıs 2004'ten bu yana, 10 yıllık tahvilin getirisi Haziran 2007'den bu yana ve iki yıllık tahvilin getirisi ise Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar, altının kalıcı bir dip oluşturduğunu söylemek için erken olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcıların, XAU/USD paritesinde yeni yönlü pozisyonlar almadan önce hafta boyunca açıklanacak önemli ABD ekonomik verilerini takip etmesi bekleniyor.

Gözler ABD'nin kritik ekonomik verilerinde

Piyasaların bu hafta özellikle takip edeceği verilerin başında Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi geliyor. Veri, Çarşamba günü ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarıyla birlikte açıklanacak.

Perşembe günü ABD ISM İmalat PMI verisi takip edilecek. Ancak haftanın en önemli verilerinden biri Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu olacak.

Bunun yanı sıra, FOMC üyelerinin açıklamaları da Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin yeni ipuçları açısından yakından izlenecek. ABD'den gelecek veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları, doların yönü üzerinden altın fiyatlarında da belirleyici olabilir.

Altında teknik görünüm

XAU/USD, 4.310 dolar seviyesindeki 200 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) ve orta vadeli Fibonacci düzeltme seviyelerinin altına gerilemesinin ardından kısa vadede düşüş eğilimini koruyor.

Altın, 4.227 dolar seviyesindeki yüzde 61,8'lik Fibonacci düzeltmesinin de altına inerek son işlem aralığının alt yarısında hareket ediyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) 26,21 seviyesinde negatif bölgede bulunurken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 36,40 ile aşırı satış bölgesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Bu göstergeler, aşağı yönlü baskının devam ettiğine işaret ederken, RSI'ın aşırı satış bölgesine yaklaşması kısa süreli düzeltme hareketleri için de alan bulunduğunu gösteriyor.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde ilk önemli direnç 4.227 dolar seviyesindeki yüzde 61,8'lik Fibonacci düzeltmesinde bulunuyor. Bunun üzerinde 4.310 dolardaki 200 günlük EMA ile 4.316 dolardaki yüzde 50'lik Fibonacci düzeltmesi güçlü bir direnç bölgesi oluşturuyor.

Bu seviyelerin aşılması halinde 4.406 ve 4.517 dolar seviyeleri sonraki direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Daha yukarıda ise son döngü zirvesi olan 4.696 dolar takip ediliyor.

Aşağı yönlü hareketin yeniden hız kazanması halinde ilk önemli destek 4.099 dolardaki yüzde 78,6'lık Fibonacci düzeltmesinde bulunuyor. Bunun altında ise önceki dip seviye olan 3.937 dolar öne çıkıyor.

3.937 doların altında gerçekleşecek kalıcı bir kırılma, mevcut düşüş eğiliminin güçlendiğine işaret edebilir. Buna karşılık, 4.227 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, altın üzerindeki kısa vadeli aşağı yönlü baskının hafiflemeye başladığını gösterebilir.