İspanya- Arjantin karşılaşmanın 90+3. dakikasında Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu kartın ardından saha içi bir anda karışırken faul yapılan Pau Cubarsi sahada tedavi edildi. Bu sırada Cucurella, Messi ile konuşurken elini kısa bir süreliğine ağzına götürdü. Messi, Cucurella'nın ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem, VAR'dan uyarı gelmemesiyle birlikte oyunun devam etmesini istedi.

AKILLARA TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI GELDİ

Bu pozisyon sonrası akıllara Türkiye - Paraguay mücadelesi geldi. Mert Müldür ile ağzı kapalı bir biçimde tartışmaya giren Paraguaylı futbolcu Almiron VAR’dan sonra hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan ihraç edilmişti.