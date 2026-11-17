Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Anthony Taylor, Galatasaray'ın sahasında Amedspor'u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmadaki gol sevincine ilişkin değerlendirmesinde, kutlamayı başlatan oyuncuya sarı kart gösterilmesinin mantıklı bir karar olacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, milli ara öncesinde İstanbul'da oynanan maçta Galatasaray'ın ilk golünü Rafael Leao attı. Golün ardından yedi sarı-kırmızılı futbolcu köşe noktasına giderek başlarını görünmeyecek şekilde kapatıp sevinç yaşadı. Kutlama, sosyal medyada oyunculara sarı kart gösterilip gösterilmemesi gerektiği tartışmasına yol açtı.

'OLAYIN BAĞLAMINI DA DEĞERLENDİRMELERİ GEREKİR'

Eski İngiliz hakem Taylor, kuralların katı biçimde uygulanması ile hakemlerin olaylara yaklaşımı arasındaki tartışmanın hakemi zor bir konumda bıraktığını söyledi. Birden fazla sarı kart gösterilmesi halinde, kuralların katı uygulanmasını savunanların da hakemi empati eksikliğiyle eleştirebileceğini belirtti.

Taylor, kural ile olayın değerlendirilmesi arasındaki ayrımı şu sözlerle anlattı:

“Oyun kurallarına göre bir oyuncunun formasını başına örtmesi ihtar gerektiren bir davranış olmakla birlikte, hakemlerin aynı zamanda olayın bağlamını da değerlendirmeleri gerekir.”

Önceden planlanmış kutlamanın maçın yeniden başlamasını önemli ölçüde geciktirip geciktirmediğine ve kışkırtıcı ya da tahrik edici nitelik taşıyıp taşımadığına bakılması gerektiğini belirten Taylor, bu olayda söz konusu unsurların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi.

COULIBALY'NİN KUTLAMASINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Taylor, aynı hafta oynanan Samsunspor-Konyaspor maçının 38:23. dakikasındaki gol sevincini de örnek verdi. Coulibaly'nin takımının golünün ardından korner bayrağına tekme attığını hatırlatan Taylor, hakemin bu davranışı kışkırtıcı veya tahrik edici bulmadığı için sarı kart göstermediğini aktardı.

Galatasaraylı oyuncuların kutlamasına ilişkin değerlendirmesini ise şu sözlerle tamamladı: “Galatasaraylı oyuncuların içinde olduğu bu durumda ise söz konusu gol sevincini başlatan oyuncuya sarı kart gösterilmesinin mantıklı bir karar olacağı sonucuna varılabilir.”