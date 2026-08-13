Sosyal medyada paylaşılan bir iş ilanı, akılalmaz şartlarıyla görenlerin aklını başından aldı. Dünyaca ünlü bira markası, Kolombiya Karayipler'deki kendi adını taşıyan özel adasında görevlendirmek üzere açtığı "Gün Batımı Tadım Uzmanı" pozisyonunun detayları kısa sürede viral olarak binlerce yorum topladı. İş ilanını okuyan kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemezken, altına yapılan "Beni işe alın, ben size maaş vereyim" yorumu sosyal medyada adeta fırtına kopardı.

3 AY ÇALIŞIP 12 AY MAAŞ ALACAKLAR

Herkesin hayallerini süsleyen bu rüya pozisyon, yılda sadece 3 ay çalışıp tam 12 ay boyunca maaş alma imkanı sunuyor. Günde yalnızca 2 saatlik çalışma süresi bulunan iş tanımında; her gün batımında tadım yapılması, konaklanan süre boyunca sınırsız ve ücretsiz imkanlar sunulması gibi sıradışı detaylar yer alıyor. Üstelik ulaşım, konaklama, yemek, vize ve pasaport masraflarının tamamı şirket tarafından karşılanırken, performansı beğenilen kişilere adada süresiz kalma şansı da tanınıyor.

HERKES BAŞVURMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

İlanın detaylarını gören internet kullanıcıları, "böyle iş mi olur" diyerek paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Çalışma şartlarının rahatlığı ve sunulan lüks imkanlar karşısında binlerce kişi başvurunun nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Modern çalışma hayatının stresinden kaçmak isteyenler için adeta bir cennet vaadi sunan bu ilan, günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi.