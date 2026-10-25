Rusya 2.Ligi’nin 15. haftası oldukça ilginç bir maça sahne oldu… Chelyabinsk ve Ural takımlarının karşı karşıya geldiği maça konuk ekibin kalecisi Selikhov damga vurdu.
Karşılaşma 1-1 devam ederken 87. dakikada Ural tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına kaleci Selikhov geçti. Müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderen kaleci takımını öne geçirdi. Golden sonra büyük sevinç yaşayan Selikhov, takım arkadaşları ve taraftarlarla golü kutladı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında bir gol daha bulan Ural karşılaşmayı 3-1 kazandı.