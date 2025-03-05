Kış gelince en çok tüketilen meyvelerden biri olan portakalın kabuğu genellikle çöpe atılır ancak uzmanlar, birçok sağlık yararı olduğuna dikkat çekti. Hemşire Eva García, Canal Sur'un Salud al Día programında portakal kabuğunun sindirimi desteklediğini, kemikleri güçlendirdiğini ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu açıkladı.

KEMİK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Yüksek C vitamini ve antioksidanlar içeren portakal kabuğu, sindirim pH’ını düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle alkali bileşenler içeren portakal kabuğu, mide asiditesini nötralize ederek reflü ve gastrit gibi rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olur. Öte yandan kemik sağlığını iyileştiren magnezyum açısından zengindir ve osteoporoz gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

Portakal kabuğunun bir diğer önemli faydası ise böbrek sağlığını desteklemesidir. Magnezyum, böbreklerde aşırı kalsiyum birikimini engellemeye yardımcı olarak böbrek taşlarının oluşma riskini azaltır. Ayrıca, portakal kabuğu kolesterolü yöneterek kalp sağlığını destekler ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

ANTİOKSİDAN VE SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİLERİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

Portakal kabuğunu diyetinize dahil etmek oldukça kolaydır. Çoğu kişi, portakal kabuğunun acımsı tadı nedeniyle doğrudan tüketmekte zorluk yaşasa da, onu özünü çıkararak hazırlayabilir tatlılar, salatalar veya soslara ekleyebilirsiniz. Ayrıca, portakal kabuğunun esansiyel yağını yemek pişirmede veya aromaterapide kullanarak antioksidan ve sakinleştirici etkilerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca portakal kabuğu, sadece bir atık olmaktan çok uzak vücudunuzu destekleyen güçlü bir besindir.