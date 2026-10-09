Türk futbolunda gündem, Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan istifalarla yeniden hareketlendi.
TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 yöneticinin görevlerinden ayrılması, olağanüstü seçim ihtimalini gündeme taşıdı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından herkes tarafından merak edilen ‘’TFF’de şimdi ne olacak?’’ sorusu sorulmaya başlandı.
TFF’DE OLAĞANÜSTÜ SEÇİM İÇİN 7 ÜYE ŞARTI
Federasyonun olağanüstü seçimli genel kurula gidebilmesi için yönetim kurulunda en az 7 üyenin görevde kalması gerekiyor.
Yaşanan istifaların ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yönetimde 8 asil üye kaldı. 18 Temmuz 2024’te başkanlık görevine seçilen Hacıosmanoğlu’nun normal şartlardaki görev süresi ise 2028 yılında dolacak.