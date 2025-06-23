Konuyu değerlendiren uzmanlar bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramayacağı konusunda temkinli. Women’s Health’e konuşan nörolog Clifford Segil, kolada bulunan kafeinin bazı migren hastalarında rahatlama sağladığını ifade ediyor. Ancak kafein tüketiminin bazı bireylerde ağrıyı tetikleyebileceği konusunda da uyarıyor.

Sinir hastalıkları uzmanı Dr. Dharti Dua da, kafeinin migren sırasında genişleyen damarların yeniden daralmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu daralma, nöronların iletişimde kullandığı nöropeptidlerin neden olduğu iltihaplanmayı azaltarak ağrının hafiflemesine katkıda bulunabilir.

Dr. Dua ayrıca, kafeinin beyindeki bazı reseptörlere bağlanarak acıyı algılama düzeyini düşürebileceğini belirtiyor.

PATATES KIZARTMASI GERÇEKTEN ETKİLİ Mİ?

Uzmanlara göre, patates kızartmasının 'mucizevi' etkisi ise içerdiği tuzdan, yani sodyumdan kaynaklanıyor. Dr. Segil, tuz alımıyla kandaki sodyum seviyesinin yükselmesinin beyin dokusunun hacmini azaltabileceğini, bunun da baş ağrısında azalmaya neden olabileceğini ifade ediyor.

Ancak o da, tıpkı kafein gibi aşırı tuz tüketiminin de bazı bireylerde migreni tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Dr. Dua ise, tuzdaki elektrolitlerin migrenle başa çıkmada bazı kişilerde olumlu etkiler sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

UZMANI UYARDI: VÜCUDUNUZU DİNLEYİN

Tüm bu açıklamalara rağmen, uzmanlar bu popüler sosyal medya trendine mesafeli yaklaşıyor. Çünkü yüksek miktarda kafein uykusuzluk, anksiyete ve çarpıntı gibi yan etkilere yol açabiliyor. Aynı şekilde, fazla tuz tüketimi de özellikle tansiyon problemi yaşayan bireyler için tehlikeli olabiliyor.

Bu konuda görüş belirten bir diğer isim olan Prof. Peter Goadsby, “Esneme ihtiyacı, uykusuzluk, ruh halinde ani değişiklikler, sık idrara çıkma ve şeker ya da tuz isteğinin artması gibi belirtileri hissedebilirsiniz. Vücudunuzu dinleyin, TikTok'u değil” sözleriyle sosyal medyadan alınan tavsiyelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

MİGREN YAYGINLIĞI VE ETKİLERİ

Dünya genelinde nüfusun yüzde 10’undan fazlasının migrenle mücadele ettiği tahmin ediliyor. Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık üç kat daha yaygın görülen bu rahatsızlık, genellikle baş bölgesinde saatlerce hatta günlerce sürebilen zonklayıcı ağrılarla kendini gösteriyor. Migrene eşlik eden diğer semptomlar arasında ise ışığa veya sese karşı aşırı hassasiyet, mide bulantısı, kusma ve görsel bozukluklar bulunuyor.