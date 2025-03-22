Meteoroloji kaynakları, Afrika üzerinden Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak yeni bir hava sistemi konusunda vatandaşları uyardı. Mart ayının başında Afrika kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisiyle yazı aratmayan sıcaklıklar yaşanırken, hafta ortasında ise bölge soğuk hava sisteminin etkisi altına girmişti. Ani soğuma nedeniyle gece sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düştü ve don olayları görüldü.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Düzce ve İstanbul'da sıcaklıklar cumartesi gününden itibaren tekrar yükselecek.

SICAKLIKLAR BAYRAMDAN SONRA DÜŞECEK

23 Mart itibarıyla, Afrika üzerinden taşınan çöl tozu dalgasının Marmara Bölgesi'nde etkili olacağı öngörülüyor. Çöl tozunun hava kalitesini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ancak, bu dalga, Ramazan Bayramı ile birlikte başlayacak serin hava dalgasının gelişine paralel olarak etkisini kaybedecek.