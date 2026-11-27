UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı anlatan TRT 1 spikeri Hünkar Mutlu, maç sonunda Gazze ve Filistin'e seslendi.
Mutlu, siyah-beyazlıların galibiyetinin ardından "Selam sana Gazze, selam sana Filistin!" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek gösterileri sırasında sert polis müdahalesine maruz kaldığı karşılaşmanın ardından Hünkar Mutlu'nun verdiği mesaj, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.