Ev düzeni ve temizlik söz konusu olduğunda herkesin kendine has kuralları vardır. Kimisi banyo havlusunun askıda durması gerektiğini savunur, kimisi barda kurumasını ister. Ancak tartışmasız en çok kutuplaşma yaşanan konu şu: Bir havlu yıkanmadan önce kaç kez kullanılabilir?

Eğer havlunuzu haftalarca aynı askıda tutuyorsanız, banyonuzda gözle görülmeyen bir mikrop ordusuna ev sahipliği yapıyor olabilirsiniz. Mikrobiyologlar ve dermatologlar uyarıyor: Havlu temizliğinde doğru bilinen yanlışlar, cildinizin en büyük düşmanı olabilir.

MİLYONLARCA BAKTERİYLE KURULANIYOR OLABİLİRSİNİZ

"Alt tarafı duştan çıkıp temiz vücudumu kuruluyorum, havlu nasıl kirlenebilir ki?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak durum sandığınızdan çok farklı.

Mikrobiyolog Jason Tetro'ya göre, nemli bir havlu bakteriler için adeta bir cennet. Tetro, havluların en geç haftada bir kez yıkanması gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: "Yapılan araştırmalar, bir hafta boyunca yıkanmayan havlularda mikrop sayısının yüz binlere, hatta milyonlara ulaştığını gösteriyor. Bu durum, mikropların cildinize geri transfer olmasına, kötü kokulara ve enfeksiyonlara yol açabilir."

SİVİLCE VE CİLT SORUNLARININ NEDENİ OLABİLİR

Dermatolog Dr. Kristina Collins, kirli havluların cilt sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekiyor. Vücudumuzun doğal bir mikroorganizma (bakteri, maya ve mantar) tabakasıyla kaplı olduğunu belirten Collins, havluya her dokunduğumuzda bu canlıları ve ölü deri hücrelerini havluya aktardığımızı söylüyor.

Dr. Collins’e göre kirli havlular şu sorunları tetikliyor veya kötüleştiriyor:

-Yüz ve vücut aknesi (sivilceler)

-Folikülit (kıl kökü iltihabı)

-Egama alevlenmeleri

Dr. Collins, banyo ve yüz havlularının en fazla 3 ila 4 kullanımdan sonra çamaşır sepetine atılmasını öneriyor. Tuvalet sonrası sıkça kullanılan ve E. coli gibi tehlikeli bağırsak bakterilerine maruz kalma riski yüksek olan el havluları ise her 2 günde bir değiştirilmeli.

HAVLU YIKARKEN YAPILAN HATALAR

Havlularınızı sık sık yıkıyor ama bir türlü o sert, kötü kokulu ve emiciliğini yitirmiş histen kurtulamıyor musunuz? "Çamaşır Evanjelisti" lakaplı tekstil uzmanı Patric Richardson, havlu yıkarken en çok yapılan hataları şöyle sıralıyor:

Çok Fazla Deterjan Kullanmak: Fazla deterjan havlu liflerinde kalıntı bırakır. Bu kalıntı havlunun emiciliğini azaltır, nemli kalmasına yol açar ve o ekşi, küf benzeri kokunun baş sorumlusudur. Koca bir yük havlu için sadece 2 yemek kaşığı deterjan yeterlidir.

Yumuşatıcı ve Kurutma Makinesi Mendilleri: Yumuşatıcılar havluların üzerini kimyasal bir tabakayla kaplayarak su emme yeteneğini yok eder. Havlularınızın doğal yollarla yumuşamasını istiyorsanız, kurutma makinesine birkaç damla limon otu veya bergamot yağı damlatılmış yün kurutma topları atabilirsiniz.

Beyaz Havlulara Çamaşır Suyu Dökmek: Sanılanın aksine çamaşır suyu beyaz havluları sarartır ve eskitir. Çünkü beyaz havluların üretiminde o parlaklığı yakalamak için mavi boya kullanılır. Çamaşır suyu bu boyayı sökerek havluyu kirli bir renge bürür.

HAVLUNUZU ASLA BANYODA KURUTMAYIN

Havluyu yıkamak kadar, kullanımdan sonra nerede kuruttuğunuz da kritik önem taşıyor. Duş sonrası banyoda kalan sıcaklık ve yüksek nem; bakteri, maya ve mantarların jet hızıyla üremesi için kusursuz bir ortam hazırlar.

Dr. Collins, nemli havlularınızı banyonun içinde bırakmak yerine, banyo kapısının dışındaki bir askıya veya giyinme odasının kapısına asmanızı öneriyor. Kuru bir ortam, havlunun hızla kurumasını sağlayarak mikroorganizma oluşumunu bıçak gibi kesiyor.

BANYO PASPASLARINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Sadece havlular değil, banyonun zeminini kaplayan o yumuşacık paspaslar da tam bir bakteri yuvası. Mikrobiyolog Jason Tetro, banyo paspaslarının da haftada bir kez sıcak suda yıkanmasını tavsiye ediyor. Eğer paspasınızın kumaşı sıcak suya uygun değilse, hidrojen peroksit veya sitrik asit içeren (çamaşır suyusuz) dezenfektanlarla temizlenmeli.

Eğer kumaş paspasların sürekli nemli kalmasından ve mikrop barındırmasından sıkıldıysanız, son yılların trendi olan ve suyu saniyeler içinde emip kuruyan diyatomit (doğal taş) banyo paspaslarına geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.

Cildinizin ve ailenizin sağlığı için havlu rutinini gözden geçirmenin tam zamanı! Havlularınızı daha sık yıkayarak ve doğru kurutarak hem cildinizi koruyabilir hem de havlularınızın ömrünü uzatabilirsiniz.