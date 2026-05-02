Dünyanın en iyi domates çeşitleri sıralamasında İtalya baskın bir performans sergiledi. İlk 10 basamağın 6’sında İtalyan menşeli ürünler yer alırken, listenin üst sıralarında Yunanistan’a ait çeşitler de kendine yer buldu.

TÜRKİYE'DEN AYAŞ DOMATESİ LİSTEYE GİRDİ

Ankara’nın Ayaş ilçesinde yetiştirilen ve bölgeye has özellikleriyle tanınan Ayaş domatesi, listenin 8. sırasında yer aldı. Geçtiğimiz dönemde Avrupa Birliği’nden "Korumalı Menşe Adı" (PDO) tescili alan bu yerel ürün, uluslararası gastronomi çevrelerinde tescilli kalitesini bir kez daha teyit etmiş oldu.

Bu statü, ürünün üretim süreçlerinin ve kalitesinin belirli bir coğrafi alanla sınırlı olduğunu hukuki olarak koruma altına alıyor.

Ayaş domatesinin listede yer almasını sağlayan temel özellikler, bölgenin iklim ve toprak yapısıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Domatesin yapısal özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Aroma Dengesi: Tatlılık ve asit oranının birbirini dengelemesi.

Doku: Sulu ve etli iç yapının yanı sıra ince kabuk özelliği.

Üretim Koşulları: Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı ile havzadaki su kaynaklarının aromaya etkisi.

Dünya genelinde popüler olan domates türleri arasından sıyrılarak ilk 10’a giren Ayaş domatesi, Türkiye’nin yerel tarım potansiyelini simgeliyor.

