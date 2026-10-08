Çin Halk Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, binaları serinletmek ve ısıyı daha verimli yönetmek amacıyla geliştirilen yeni bir kaplama malzemesi test edildi. Güneş ışığını yansıtan ve ısıyı kızılötesi radyasyon olarak dışarı atan kaplamanın aynı zamanda sıvıları itme ve kendi kendini temizleme özelliğine sahip olduğu belirtildi.

GÜNEŞ IŞIĞINI GERİ YANSITIYOR

Araştırmacılar, özel kaplamayı güneş enerjisinin büyük bölümünü geri yansıtacak ve biriken ısıyı kızılötesi radyasyon yoluyla dışarı atacak şekilde tasarladı. Kaplama, 8–14 mikrometre aralığında yüksek yayma gücüne sahip olacak şekilde geliştirildi.

BİNA İÇİNİ 10,2 DERECE SERİNLETTİ

Henan eyaletinin Dengzhou kentinde iki benzer tuğla bina üzerinde saha deneyi gerçekleştirildi. Binalardan birinin çatısı ve duvarları özel kaplamayla kaplanırken diğer bina kontrol grubu olarak kullanıldı.

Dış hava sıcaklığının 37,7 dereceye ulaştığı testte, kaplamalı çatının sıcaklığı 34,3 derece olarak ölçüldü. Kaplamalı binanın içi ise 26,6 derece seviyesinde kaldı. Kontrol binasında iç sıcaklık 36,8 dereceye çıkarken, özel kaplama iç mekanı 10,2 derece daha serin tuttu.

FARKLI ALANLARDA DA TEST EDİLDİ

Kaplamanın etkisi yalnızca binalarla sınırlı kalmadı. Telekomünikasyon ekipmanları, su tankları, silolar ve boru hatları üzerinde yapılan testlerde de soğutma etkisi gözlendi. Bazı deneylerde kaplamalı sistemlerin sıcaklığı, kontrol sistemlerine göre birkaç derece daha düşük kaldı.

ISITMADA DA ENERJİ TASARRUFU SAĞLADI

Araştırmacılar kaplamanın ısıtma performansını da inceledi. Elektrikli yağlı radyatörlerle yapılan deneylerde, özel kaplamalı ısıtıcıların bazı geleneksel yüzeylere göre 0,4 kWh daha az enerji tükettiği ve hedef sıcaklığa daha hızlı ulaştığı belirlendi.

Araştırma, kaplamanın hem sıcak havalarda pasif soğutma sağlamada hem de ısıtma sistemlerinin verimliliğini artırmada kullanılabileceğine işaret ediyor.