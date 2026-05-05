Bölge, doğayla bütünleşme ve kişisel özgürlük arayışındaki binlerce turisti yılın her döneminde ağırlıyor. Cap d'Agde'yi diğer turistik merkezlerden ayıran en temel unsur ise kıyafet zorunluluğuna dair uyguladığı katı kurallar. Beldede sosyal alanların büyük çoğunluğunda çıplaklık bir tercih değil, yerel düzenin bir parçası olarak kabul ediliyor.

HER YERDE ÇIPLAK GEZİYORLAR

Plajlardan restoranlara, süpermarketlerden bankalara kadar bölgenin merkezindeki hemen her noktada çıplak dolaşmak bir zorunluluk teşkil ediyor. Giyinik gezmenin sadece belirli ve sınırlı alanlarda müsamaha ile karşılandığı bu "Çıplak Şehir"de, yerel yönetim ve işletmeciler natürist değerleri korumak adına sıkı bir denetim politikası yürütüyor.