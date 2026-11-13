Çoğu zaman çöp olarak atılan ceviz kabuklarının içerdiği besleyici yağlar sayesinde saç dökülmesini durdurduğu belirtiliyor. Bu doğal yöntem, zayıflayan saç köklerini onararak pahalı takviyelere gerek kalmadan saç sağlığının korunmasını sağlıyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİ VE STRES SAÇ KIRILGANLIĞINI ARTIRIYOR

Yetişkinlerde yaygın olarak görülen saç dökülmesi, genetik faktörlerin yanı sıra çevresel koşullardan da etkileniyor. Günlük stres seviyesi ve beslenme düzeni dökülmeyi tetiklerken, mevsim geçişleri saç tellerinin kırılganlığını artırıyor. Saç sağlığını korumak isteyen pek çok kişi yüksek maliyetli takviyelere yönelse de beklediği sonucu alamıyor. Ceviz kabuğuyla hazırlanan su ise saç dökülmesinin belirgin şekilde azalmasına yardımcı oluyor.

CEVİZ KABUĞU SUYU SAÇA NASIL UYGULANIR?

Uygulama için 10 ila 15 adet ceviz kabuğu bir tencereye alınarak üzerini hafifçe geçecek kadar su ilave ediliyor. Karışım ocakta kaynatıldıktan sonra altı kapatılarak soğumaya bırakılıyor. Elde edilen ceviz kabuğu suyu ıslak saça doğrudan sürülüyor veya bir sprey şişesi yardımıyla saç diplerine sıkılıyor. Sıvının saç köklerine tam olarak nüfuz etmesi sağlanıyor ve saç bir sonraki duşa kadar durulanmıyor. Koku ya da yağlılık hissi bırakmayan bu uygulama kısa sürede etkisini gösteriyor.

SAÇ BEYAZLAMASINI ÖNLÜYOR VE PARLAKLIK KAZANDIRIYOR

Ceviz kabuğu suyu saç köklerini güçlendirip dökülmeyi azaltmanın yanında saç derisindeki pek çok sorunu gideriyor. Düzenli kullanımda saç diplerini onaran bu karışım, kepek oluşumunu engelliyor ve erken saç beyazlamasının önüne geçiyor. Ayrıca saç tellerini nemlendirerek daha parlak bir görünüm kazandırıyor ve saça doğal bir renk tonu veriyor.

CEVİZ KABUĞUNUN GENEL SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Besleyici bileşenler barındıran ceviz kabuğu, saç bakımının dışında vücut sağlığı üzerinde de çok yönlü etkiler sunuyor. Vücuttaki iyot eksikliğini gideren bu doğal kaynak, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor ve tansiyonu dengeliyor. Stres seviyesini düşürmeye yardımcı olan ceviz kabuğu, yaşlanma belirtilerini geciktirirken göz çevresindeki koyu halkaların azalmasını sağlıyor. Bununla birlikte prostat kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu özellik taşıyan kabuklar, diş tartarının temizlenmesine ve kilo verme sürecine de destek oluyor.