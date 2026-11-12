Mandalina kabuklarını çöpe atmak yerine değerlendirmek isteyenler, birkaç basit yöntemle günlük yaşamda kullanabilecekleri ürünler hazırlayabiliyor.

Mandalina kabuklarını değerlendirmenin en pratik yollarından biri, onları doğal oda kokusu olarak kullanmak. Bunun için birkaç parça kabuğu küçük bir tencereye koyup üzerine su eklemek yeterli.

Karışım kısık ateşte ısıtıldığında mandalinanın kendine özgü kokusu ortama yayılıyor. Daha yoğun ve farklı bir koku elde etmek isteyenler tencereye tarçın çubuğu veya karanfil de ekleyebilir. Isıtma sırasında suyun tamamen buharlaşmaması ve tencerenin ocakta gözetimsiz bırakılmaması gerekiyor.

KURUTULMUŞ KABUKLARI ÇAYLARINIZDA KULLANIN

Mandalina kabukları kurutularak daha sonra çaylara aroma vermek için saklanabiliyor. İlk olarak mandalinaların iyice yıkanması, ardından kabukların küçük parçalara ayrılması gerekiyor.

Temiz bir tepsiye yayılan kabuklar, hava alan bir ortamda tamamen kurutulduktan sonra cam kavanozda muhafaza edilebilir. Çay demlerken içerisine eklenecek küçük bir parça kurutulmuş kabuk, içeceğe hoş bir narenciye aroması kazandırıyor.

Bu yöntemde kullanılacak mandalinaların kabuklarının gıda tüketimine uygun olması önem taşıyor.

TEMİZLİKTE MANDALİNA KABUKLARINDAN YARARLANIN

Mandalina kabukları beyaz sirkeyle bir araya getirilerek aromalı bir temizlik karışımına dönüştürülebiliyor.

Bunun için cam bir kavanoza kabuklar yerleştiriliyor ve üzerlerini tamamen kapatacak kadar beyaz sirke ekleniyor. Kavanozun kapağı kapatıldıktan sonra karışım yaklaşık bir hafta bekletiliyor. Sürenin sonunda sıvı süzülerek uygun yüzeylerde hafif temizlik işleri için kullanılabiliyor.

Fakat bu karışım her yüzey için uygun değil. Sirke içerdiği asit nedeniyle mermer ve doğal taş gibi hassas yüzeylere zarar verebilir. Ayrıca kesinlikle çamaşır suyuyla karıştırılmamalıdır.

KEK VE KURABİYELERİNİZE FARKLI BİR AROMA KATIN

Mandalina kabuklarının mutfakta değerlendirilebileceği bir diğer alan ise hamur işleri. Özellikle kabuğun renkli dış bölümü, kek ve kurabiye gibi tariflerde doğal bir aroma verici olarak kullanılabiliyor.

İyice temizlenen ve gıda tüketimine uygun olan mandalinanın dış kabuğu ince bir rende yardımıyla alınabiliyor. Elde edilen rendelenmiş kabuklar kek karışımına, kurabiye hamuruna veya sütlü tatlılara eklenebiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kabuğun beyaz iç kısmını fazla rendelememek. Çünkü beyaz bölüm tatlılarda acımsı bir lezzete neden olabiliyor.

KABUKLARI SAKLARKEN BU HATAYI YAPMAYIN

Mandalina kabuklarını daha sonra kullanmak üzere saklamak isteyenlerin kurutma işlemine dikkat etmesi gerekiyor. Yeterince kurumayan ve nemli kalan kabuklarda zamanla küflenme meydana gelebiliyor.

Tamamen kuruyan kabukların hava geçirmeyen cam kavanozlarda, serin ve kuru bir ortamda tutulması öneriliyor. Taze kabukların ise uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi yerine kısa sürede kullanılması veya uygun koşullarda dondurulması daha doğru bir seçenek oluyor.