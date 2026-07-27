Çin'in Guizhou eyaletine bağlı Caowangba köyünde yaşayan Huang Dafa, bölgenin delikli karstik kaya yapısı nedeniyle yer altından kaybolan su sorununu çözmek için radikal bir adım attı. Dağların yamacına elle kanal kazmaya başladığında köylüler tarafından "deli" ve "aptal" olarak nitelendirilen Dafa, 36 yıl süren çalışmaları sonucunda suyu köye getirmeyi başardı.

MÜHENDİSLİK MUCİZESİNE DÖNÜŞEN PROJE NASIL BAŞLADI?

İlk çalışmalara 1950'lerin sonlarında başlayan Huang Dafa, teknik altyapı ve hesaplama eksikliği nedeniyle başarısız oldu. Ancak pes etmeyen Dafa, 53 yaşında su idaresinde eğitim alarak hidrolik hesaplamaları öğrendi. 1992 yılında sağlanan kamu fonları ve 200 kişilik bir ekiple proje yeniden başlatıldı.

DAĞLARA ASILARAK KANAL KAZDILAR

Kanalın en kritik bölümleri, üç dik dağın neredeyse 90 derecelik uçurum yüzeylerinde inşa edildi. Ağır iş makineleri ve patlayıcıların bulunmadığı bölgede işçiler, dağ tepesindeki ağaçlara bağladıkları halatlarla uçurumlardan aşağı sallanarak kayaları elle oydu.

SİSTEM BÖLGEYE NASIL BİR EKONOMİK CANLILIK KAZANDIRDI?

1995 yılında tamamlanan 7 bin 200 metresi ana hat, 2 bin 200 metresi kılcal hat olan 9,4 kilometrelik Dafa Kanalı; Caowangba ile birlikte toplam dört yerleşim yerine su ulaştırdı. Kanal sayesinde kurak araziler 48 hektarlık sulu pirinç tarlalarına dönüştü. Suyun gelişiyle birlikte köye aynı yıl elektrik ve kara yolu da kazandırıldı.

YAPI 30 YILI AŞKIN SÜREDİR FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tamamen elle inşa edilen kanal, açılışının üzerinden 30 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bölgenin su ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 2021 yılında Çin Komünist Partisi'nin en yüksek onur madalyası olan 1 Temmuz Madalyası ile ödüllendirilen Huang Dafa'nın geliştirdiği inşa yöntemi, komşu köylerdeki su projelerine de model oldu.