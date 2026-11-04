Eşref Rüya'nın ardından hazırlıkları başlayan ve Amazon'da yayınlanacak Eşref Tek dizisinin başrol kadrosu şekilleniyor. Çağatay Ulusoy'un yeni projesinde kadın başrolü kimin üstleneceği merak ediliyordu. O isim belli oldu.

AKILLARA DEMET ÖZDEMİR GELMİŞTİ

Eşref Rüya'da Demet Özdemir ile aynı ekranı paylaşan Ulusoy'un yeniden Özdemir'le partner olacağı düşünülüyordu. Ancak yeni dizide beklenen eşleşme gerçekleşmedi ve Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek isim farklı bir oyuncu oldu.

DERİN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TimBi imzalı 8 bölümlük dizinin kadın başrolü Aybüke Pusat oldu. Daha önce aksiyon dizisi Teşkilat'taki performansıyla izleyici karşısına çıkan Pusat, yeni projede Derin karakterini canlandıracak.

Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.