Oyuncu Hande Hancı, geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Sarıyer’deki Gümüşdere Plajı’nda kamp yaptı. Tatil sırasında çevredeki çöpleri fark eden Hancı, arkadaşlarıyla birlikte plajı temizledi. “İNSANDAN DAHA TEHLİKELİ BİR CANLI GÖRMEDİM” Yaşananlara tepki gösteren Hande Hancı, çevre duyarlılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “İnsandan daha tehlikeli ve umursamaz bir canlı görmedim. Koca pandemi geçirdik, denize ve kuma hasret kaldık. Hâlâ elimizdeki nimetlerin değerini anlamadık. Kimseye ders olmadı yaşananlar.” Hancı’nın plajdaki çöpleri topladığı anlar da çevresindekiler tarafından görüntülendi.

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