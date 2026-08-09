Hindistan’ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi ilçesinde bir köy kuyusundaki suyun sürekli dalgalanması, bölgede deprem paniğine neden oldu. Kısa sürede çevre sakinlerinin dikkatini çeken olayın ardından yetkililer inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, kuyudaki hareketliliğin sismik faaliyetle bağlantılı olmadığı bildirildi.

KUYUDAKİ SUYUN HAREKETİ PANİĞE NEDEN OLDU

Morbi ilçesindeki bir köyde bulunan kuyunun içindeki suyun aniden ve kesintisiz şekilde dalgalanmaya başlaması, bölge halkını tedirgin etti. Suyun herhangi bir müdahale olmadan hareket ettiğini gören vatandaşlar, durumun deprem öncesi bir işaret olabileceğinden endişe etti.

Olayın cep telefonu kameralarıyla kaydedilmesinin ardından görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Kısa sürede yayılan görüntüler üzerine çok sayıda kişi kuyunun bulunduğu bölgeye geldi.

UZMANLARDAN DEPREM AÇIKLAMASI GELDİ

Artan endişeler üzerine yetkililer kuyuda inceleme yaptı. Yapılan değerlendirmede, suyun hareketliliğinin herhangi bir deprem ya da sismik aktiviteden kaynaklanmadığı açıklandı.

Uzmanlar, bölgede etkili olan şiddetli muson yağışlarının ardından yeraltı sularında meydana gelen değişimlerin kuyudaki su hareketliliğine neden olabileceğini belirtti. Yağışların ardından yeraltı su seviyesinin yükselmesi ve yeraltındaki basınç dengesinin değişmesinin bu tür dalgalanmalara yol açabileceği ifade edildi.