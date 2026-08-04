Uzaktan bakıldığında dev arı kovanlarını andıran bu kaya kubbeleri, turuncu ve siyah yatay şeritleriyle dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre turuncu renk demir oksit içeren kumtaşından kaynaklanırken, koyu renkli şeritler ise kayaların yüzeyinde yaşayan siyanobakterilerin oluşturduğu biyolojik tabakadan meydana geliyor. Bu tabaka aynı zamanda kayaları aşınmaya karşı kısmen koruyor.

20 MİLYON YILDA BUGÜNKÜ HALİNİ ALDI

Bungle Bungle Sıradağları'nı oluşturan kumtaşı tabakaları, yüz milyonlarca yıl önce oluşmaya başladı. Ancak bölgenin bugün görülen kubbeli yapısı; rüzgar, yağmur ve sıcaklık değişimlerinin etkisiyle yaklaşık 20 milyon yıl süren aşınma sonucunda ortaya çıktı. Bazı kaya kuleleri çevredeki düzlükten yaklaşık 250 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Araştırmacılar, bu oluşumun kumtaşı üzerinde gelişmiş koni biçimli karst yapılarının dünyadaki en iyi örneklerinden biri olduğunu belirtiyor. Jeolojik süreçlerin nasıl işlediğini göstermesi açısından bölge bilimsel açıdan da büyük önem taşıyor.

UZUN YILLAR GİZLİ KALDI

Purnululu Ulusal Parkı, Batı Avustralya'nın en ulaşılması güç bölgelerinden birinde yer aldığı için uzun yıllar geniş kitleler tarafından bilinmedi. Bölge, 1980'li yıllarda havadan yapılan keşiflerle uluslararası ilgi görmeye başladı ve 2003 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Günümüzde ziyaretçiler; dar kanyonları, mevsimsel şelaleleri ve çizgili kaya kubbelerini görmek için bölgeye geliyor.