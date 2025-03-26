MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapağı ameliyatının ardından evinde istirahat etmeye devam ederken, bir yandan da telefon görüşmelerini sürdürüyor.

Bahçeli, son olarak AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve televizyoncu Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü.

'ŞEFKAT VE GÜVEN HİSSETTİM'

Kadir Gecesi vesilesiyle Bahçeli’yi aradığını belirten Süleyman Soylu, görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Büyüğümüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’i, mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik vesilesiyle aradım.

Her daim olduğu gibi, konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim.

Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun, kendisini başımızdan eksik etmesin."

'PROGRAMLARINI BEĞENİYORUM'

'Vazgeçme' adlı programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz da Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı.

Yılmaz, 'Sağlığı çok iyiydi sesi gayet iyi geliyordu. Kadir Geces'ini kutladı' dedi.

Ayrıca Yılmaz, Bahçeli’nin programı izlediğini ve çok beğendiğini söylediğini de iletti.

'TEDAVİ SÜRECİMLE İLGİLİ DEDİKODU KAMPANYASI VAR'

Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkındaki spekülasyonlara da cevap verdi:

"Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur."