Evlerde tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 14'ü çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri tarafından harcanıyor. Bu cihazların suyu ve havayı ısıtmak için kullandığı enerji miktarı, kış aylarında hane bütçelerine binen yükü artırabiliyor. Doğru zamanlama ve teknik ayarlarla çamaşır yıkama sürecini daha ekonomik hale getirmek mümkün.

EN PAHALI DİLİM: 17.00 - 22.00 ARASINA DİKKAT

İşten eve dönüş saatlerine denk gelen 17.00 ile 22.00 arası, elektrik şebekesinde tüketimin en yüksek olduğu "puant" dönemidir. Üç zamanlı tarife kullanan abonelerde elektriğin birim fiyatı bu saatlerde zirve yapar. Çamaşır ve kurutma makinelerini bu zaman diliminde çalıştırmak, aynı yıkama işlemi için günün diğer saatlerine kıyasla çok daha yüksek fatura ödenmesine yol açar.

Bununla birlikte, gece 22.00'den sonra fiyatlar düşse de olası su baskını ve elektrik yangını riskleri nedeniyle uzmanlar cihazların gece uykudayken denetimsiz bırakılmasını önermiyor.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK TARİFESİ İÇİN EN İDEAL ZAMAN

Pek çok elektrik sağlayıcısı, gece 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında daha düşük fiyatlı tarife uygular.

Hem güvenlik riskinden kaçınmak hem de indirimli tarifeden tam yararlanmak için uzmanlar, sabah 07.00 ile 08.00 arasındaki zaman dilimini en uygun çalıştırma aralığı olarak gösteriyor. Bu saatte başlatılan bir program, hem indirimli tarife diliminden faydalanmayı hem de çamaşırların erken saatte asılmasını sağlıyor.

YIKAMA SICAKLIĞI VE PROGRAM SEÇİMİ

Su ısıtma aşaması, makinelerin en çok elektrik harcadığı bölümdür:

Düşük Sıcaklık: Ağır kir içermeyen günlük kıyafetleri 30 derecede yıkamak, 40 ila 60 derecelik programlara kıyasla enerji tüketimini yaklaşık yarı yarıya azaltır.

Hijyen Gerektiren Çamaşırlar: İç çamaşırı, havlu ve nevresim gibi yüksek hijyen gerektiren tekstil ürünlerinin 60 derecede ya da uygun deterjanlarla 40 derecede ayrı bir devirde yıkanması önerilir.

ECO Modu: Varsa eko programlar tercih edilmelidir; bu ayarlar yıkama süresini uzatsa da suyu daha düşük güçle ısıtarak tüketimi sınırlar.

TAMBUR DOLULUK ORANI: TEK AVUÇ KURALI

Makinelerin tam kapasiteyle çalıştırılması birim başına maliyeti düşürür. Ancak aşırı doldurma durumunda su ve deterjan kumaşlara eşit dağılmaz, temizleme performansı düşer.

İdeal yük miktarını anlamak için çamaşırlar yerleştirildikten sonra tamburun üst kısmına bir elin düz olarak sokulması yeterlidir. Çamaşırların üzerinde yalnızca bir elin sığabileceği kadar boşluk kalması doğru doluluk seviyesini gösterir.

DETERJAN TERCİHİ VE CİHAZ BAKIMI

Düşük Isıda Çözünen Deterjanlar: Biyolojik deterjanlar düşük sıcaklıklarda çözünen enzimler içerdiğinden soğuk yıkamalarda temizliği destekler. Hassas cilt tipine sahip kişilerin ise içeriği daha sade formülleri tercih etmesi önerilir.

Düzenli Temizlik: Ayda bir kez tahliye filtresinin temizlenmesi ve boş tamburla yüksek ısıda bakım yıkaması yapılması kireçlenmeyi ve tortuları önler. Ceplerin kontrol edilmesi de tahliye pompasının tıkanmasını engeller.

Kurutma Süresini Kısaltma: Kurutma makinesi kullanılan evlerde tambur içine eklenen kurutma topları, kumaşların birbirine yapışmasını önleyip hava akışını artırarak döngü süresini kısaltır.