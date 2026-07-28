Ünlü şarkıcı İrem Derici, son görüntüsüyle sosyal medyanın gündemine geldi. Çenesindeki belirgin değişiklik nedeniyle takipçileri tarafından estetik işlem yaptırdığı öne sürülen Derici, iddialara yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

TAKİPÇİLERİ DOLGU SANDI

İrem Derici'nin çenesindeki şişlik ve öne doğru uzayan görünüm, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Bazı takipçileri ünlü şarkıcının çene dolgusu yaptırdığını ve işlemi abarttığını iddia etti.

Bir takipçisinin, "Çene dolgusunu biraz abartmışsın abla" yorumuna yanıt veren Derici, görüntünün estetikle ilgisi olmadığını söyledi.

"DOLGU DEĞİL, BİR ŞEY ISIRDI"

İddialara cevap veren İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dolgu değil ya. Bir şey ısırdı dün, sahneden hastaneye gittim direkt. Böyle dolgu mu olur? Külah gibi."





KONSER SONRASI HASTANEYE GİTTİ

Şarkıcı, yaşadığı durumun ardından konser sonrası doğrudan hastaneye gittiğini belirtti. Derici, hastane odasından yaptığı paylaşımla da takipçilerine yaşadığı süreci aktardı.

İrem Derici'nin çenesindeki değişimin nedeninin estetik değil, yaşadığı sağlık problemi olduğu ortaya çıktı.