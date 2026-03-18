Gıdaları uzun süre saklamak için en yaygın yöntemlerden biri olan dondurma işlemi, doğru uygulanmadığında büyük tehlikeleri beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre özellikle çiğ tavuk eti, yanlış saklama koşullarında bakteri üretiyor.

Beslenme ve gıda güvenliği uzmanları, dondurulmuş ürünlerin çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmasının en büyük risklerden biri olduğunun altını çiziyor.

Bu süreçte bakteriler hızla çoğalabiliyor ve yeniden dondurma işlemi bu mikroorganizmaları yok etmiyor.

ASIL TEHLİKE ÇÖZDÜRÜLÜP TEKRAR DONDURULMASI

Gıda uzmanlarına göre, çözülme sürecinde “tehlikeli sıcaklık aralığı” olarak bilinen 5-60 derece arasında kaldığında bakteriler hızla çoğalıyor.

Özellikle salmonella ve kampilobakter gibi bakteriler bu ortamda kısa sürede ciddi seviyelere ulaşabiliyor.

Birçok kişi, çözdürdüğü tavuğu pişirmeden tekrar dondurmanın güvenli olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlar bu alışkanlığın, gıdayı adeta “zehirli” hale getirebileceğini belirtiyor.

1 HAFTALIK SÜRE ÇOK KRİTİK!

Gıda mühendisleri, dondurucuda saklanan tavuk etinin her ne kadar uzun süre dayanabiliyor gibi görünse de, çözdürülüp tekrar dondurulması halinde riskin katlanarak arttığını ifade ediyor.

Özellikle bir hafta içinde birkaç kez çözülüp dondurulan etlerde bakteri yükünün ciddi boyutlara ulaştığı vurgulanıyor. Bu durum, mide bulantısı, kusma, ishal ve hatta ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.

Uzmanların önerileri ise oldukça net:

* Tavuk eti çözdürüldükten sonra mutlaka hemen pişirilmeli

* Çözülen ürün asla tekrar dondurulmamalı

* Dondurulacak gıdalar porsiyonlara ayrılarak saklanmalı

* Çözündürme işlemi oda sıcaklığında değil, buzdolabında yapılmalı.