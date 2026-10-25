Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Muğlaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye sportif rekabetin ötesinde, konuk ekibin deplasman tribününde yaşanan sıcacık tablo damga vurdu.

İşi dolayısıyla 2019 yılından bu yana Kocaeli'de ikamet eden aslen Çankırılı 37 yaşındaki Yaşar Karataş, 2017'den beri peşinden koştuğu sarı-siyahlı armayı Muğla deplasmanında da yalnız bırakmadı. Deplasman maçlarına genellikle tek başına giden Karataş, güzel havayı fırsat bilerek 9 yaşındaki kızı Ravzanur ve henüz 2 yaşındaki oğlu Göktuğ Alp'i de yanına aldı. Kocaeli'den kara yoluyla İstanbul'a geçen, ardından hava yoluyla Muğla'ya ulaşan fedakar baba, iki evladıyla birlikte koca tribünde tek başına takımına tezahürat yaptı.

"ÇOCUKLARIMA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

Takımına duyduğu aidiyetin mesafeleri önemsiz kıldığını belirten Yaşar Karataş, yaklaşık 9 yıldır tribünlerde sürdürdüğü bu tutkuyu evlatlarına aşılamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti:

"Deplasman maçlarına genelde yalnız giderim. Ancak bu karşılaşmada deplasman tribününde taraftar olarak sadece ben ve çocuklarım vardık. Havanın güzel olmasını fırsat bilip çocuklarıma daha önce verdiğim maça götürme sözünü yerine getirmek istedim. Stadyuma gelmeyi çok arzuluyorlardı, bugüne kısmet oldu. Doğup büyüdüğüm şehrin takımını desteklemekten gurur duyuyorum. Çocuklarımın stat atmosferini ilk kez böylesi özel bir günde soluması benim için ömür boyu unutulmayacak bir hatıra oldu."

ESKİ HOCA KOŞUKAVAK'A VEFA

İstanbulspor'un ligdeki performansını da değerlendiren fedakar taraftar, sarı-siyahlı ekibin sezona arzulanan başlangıcı yapamadığını ancak devre arasında gerçekleştirilecek takviyelerle yeniden çıkışa geçeceğine inandığını dile getirdi.

Rakip takımın teknik direktörü Yalçın Koşukavak'a da ayrı bir parantez açan Karataş, tecrübeli çalıştırıcıya vefa göstererek, "Yalçın hocamız bizim için çok kıymetli bir isim, geçmişte kulübümüze ve bizlere büyük emekleri geçti. Kendisini tebrik ediyorum. Muğlaspor lige yeni yükselmiş olmasına rağmen oldukça diri ve başarılı bir görüntü sergiliyor. Muğlaspor camiasına da lig maratonunda gönülden başarılar diliyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.