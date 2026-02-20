Nesine 3. Lig 4. Grup'ta İzmir'in köklü ekibi Altay'ın Tire 2021 FK'yı konuk edeceği karşılaşma öncesi Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medyadan rakip takımın yönetimine sert şekilde tepki gösterdi. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada kendilerine zorbalık yapıldığını söyleyen Kanlı, "Herkes ederi kadar" diyerek deplasman tribünü biletlerinin 5 kuruş olarak güncellendiğini duyurdu.

"ŞİMDİ HESAP ZAMANI GELDİ"

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Altay Başkanı Kanlı, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Müsabakanın sonunda yine Tire 2021 mensupları, protokol tribününden duyulmamış küfürler ederek kalitelerini ve değerlerini ortaya koymuşlardır. Şimdi hesap zamanı geldi. Tire 2021 Kulübü mensuplarını müsabakamıza, misafirperverliğe uygun şekilde davet ediyoruz. Kapımız açık; buyurun gelin. Misafir takım için, eğer Tire 2021 Kulübü'nün taraftarları gelecekse, bilet ücretlerini onların da gelebileceği şekilde güncelledik: Sadece 5 kuruş. Sözün özü: 'Herkes ederi kadar'. Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş. Çıkın, çıkın gelin."