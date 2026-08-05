Araştırmalara göre avokado, yüksek lif ve tekli doymamış yağ içeriği sayesinde sindirimi yavaşlatıyor ve öğün sonrası tokluk süresini uzatıyor. Bu özelliği nedeniyle kilo kontrolü sağlamaya çalışan kişiler tarafından da sık tercih edilen meyveler arasında yer alıyor.

TOKLUK HİSSİNİ SAATLERCE DESTEKLEYEBİLİYOR

Yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, öğüne yarım Hass avokadosu ekleyen katılımcıların sonraki saatlerde kendilerini daha tok hissettikleri ve yemek yeme isteğinin azaldığı belirlendi. Araştırmacılar, bu etkinin avokadonun lif ve sağlıklı yağ içeriğinden kaynaklandığını ifade ediyor.

Bununla birlikte uzmanlar, avokadonun kalori açısından birçok meyveden daha zengin olduğunu hatırlatarak porsiyon kontrolünün önemli olduğuna dikkat çekiyor. Dengeli bir beslenme planı içinde tüketildiğinde ise uzun süreli tokluk hissine katkı sağlayabiliyor.

SADECE MEYVE DEĞİL, TÜKETİM ŞEKLİ DE ÖNEMLİ

Bilimsel çalışmalar, meyvenin bütün olarak tüketilmesinin de tokluk üzerinde önemli etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle elmanın bütün halde tüketildiğinde, elma suyu veya püreye göre daha fazla tokluk sağladığı ve sonraki öğünde alınan kaloriyi azaltabildiği belirlendi. Araştırmacılar, bunun nedenini meyvenin lif yapısı ve daha fazla çiğneme gerektirmesi olarak açıklıyor.