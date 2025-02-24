Aşırı sıcaklardan dolayı meydana gelen tuz gölü, kış aylarında yeniden doldu. Enez ilçesinin Karaincirli köyü sahilinde bulunan göl ağustos ayında sıcaklıklardan dolayı kurumuştu. Bundan dolayı yatağı tuzla kaplı olan göl, yağış sonrasında eski haline geri döndü.
YAZIN KURUYAN TUZ GÖLÜ DOLDU TAŞTI
Yaz aylarında ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalan Trakya, kışın beklenen suya kavuştu. Kuraklıktan etkilenen yerlerden biri de tuz gölü oldu. Göl kışın yağan yağmur sonrasında doldu.
SON YAĞIŞLAR TRAKYA'NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Trakya'da yaşanan son yağışlardan sonra su seviyesi yeniden arttı. Bölgeye gelenler gölü ziyaret ederek fotoğraf çekildiler.
Göl suyuyla çevredeki tarlalar sulanıyor.