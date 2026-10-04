A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers attı.

Mücadelede Livakovic 7 gol yemesine rağmen övgü dolu sözler aldı. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic'in, kalesinde 7 gol görse de Hırvat basını tarafından "Takımın en iyisi" olarak gösterildi.

'RAKİPLERİMİZ YÜRÜYEREK GELİYOR'

Kısa bir dönem Galatasaray forması da giyen Hırvatistan Milli Takımı'nın eski futbolcusu Robert Spehar, Sportske Novosti için yaptığı maç analizinde Luka Vuskovic, Josip Stanisic, Josko Gvardiol ve Ivan Perisic gibi futbolcuları eleştirirken, Livakovic'i ise ayrı bir yere koydu. Hırvatistan'ın 3 maçta 12 gol yediğini hatırlatan Spehar "Bu gollerden sadece birinde, Yamal'ın attığı ilk golde Livakovic eleştirilebilir. Rakiplerimiz kalemize yürüyerek geliyor, bu korkunç." ifadelerini kullandı.

‘LİVAKOVİC EN İYİ OYUNCUMUZDU’

Hırvat eldivene bir destek de Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'dan geldi. Tportal'a konuşan 55 yaşındaki teknik adam, "Kalesinde yedi gol görmesine rağmen Livakovic sahadaki en iyi oyuncumuzdu; bu durum, performansımız ve sahadaki görüntümüz hakkında çok şey anlatıyor. Ne yazık ki, uzun süre unutamayacağımız bir yenilgi aldık." dedi.