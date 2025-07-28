Veteriner hekimler tarafından incelenen bir çalışmada, tavuk ve hindi derisi gibi yüksek yağ içeren et parçalarının köpeklerde ve kedilerde akut pankreatite yol açabileceği vurgulandı. Bu durum, pankreasın iltihaplanmasıyla birlikte ortaya çıkan, ağrılı ve hayati tehlike barındıran bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

CİDDİ SİNDİRİM SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Özellikle fazla miktarda yağ, baharat, tuz ve katkı maddesi içeren et ürünlerinin tüketimi, hayvanların sindirim sistemlerinde ciddi problemlere neden olabiliyor. Uzmanlar, bu tür gıdaların ishal, kusma, iştah kaybı ve uzun vadede obezite gibi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

TAVUK DERİSİ, SOĞAN VE SARIMSAK GİBİ MADDELER RİSKLİ

Kimi evcil hayvan sahiplerinin pişmiş tavuk derisini lezzetli bir ödül gibi düşündüğü biliniyor. Ancak uzmanlara göre, bu parça genellikle aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı oluyor. Ayrıca içerisinde soğan, sarımsak, yüksek sodyum gibi köpekler ve kediler için toksik olabilecek maddeler de bulunabiliyor.

KEDİLER DE RİSK ALTINDA

Genellikle köpekler üzerinden örnek verilse de, kediler de benzer risklerle karşı karşıya. Kedilerin sindirim sistemi daha hassas olduğundan, özellikle yağlı gıdalar sindirilemez hale gelebiliyor. Bu durum, karaciğer fonksiyon bozukluklarından mide problemlerine kadar pek çok olumsuz sonucu beraberinde getiriyor.

UZAK DURULMASI GEREKEN DİĞER GIDALAR

Evcil hayvanlar için tehlike arz eden diğer gıdalar arasında çikolata, üzüm, kuru üzüm, kafein, alkol, çiğ patates, mantar, brokoli, domates, avokado, macadamia fıstığı, badem, antep fıstığı, süt ürünleri, maya, hindistan cevizi, pırasa, frenk soğanı, aromalı sular ve çiğ et yer alıyor. Bu gıdaların tüketimi, hayvanlarda ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor.

Uzmanlar, insanların rahatlıkla tüketebildiği birçok yiyeceğin, hayvanlar için aynı şekilde güvenli olmadığını hatırlatıyor. Çünkü köpekler ve kedilerde metabolizma ve sindirim sistemi insanlardan oldukça farklı çalışıyor. Gıdaların zararlılığı ise hayvanın yaşı, kilosu, cinsi ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.