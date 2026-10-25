Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Rossi, Meksika Ligi'nde Monterrey'in CD Guadalajara'yı ağırladığı karşılaşmada korner kullanırken yardımcı hakemin sağ bacağına vurdu. Yerde kalan Uruguaylı futbolcunun yaşadığı olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
BBVA Stadyumu'ndaki maçın 43. dakikasında topu oyuna sokmaya hazırlanan Rossi, bu pozisyonun ardından kendisine oldukça yakın konumda bulunan yardımcı hakeme tepki gösterdi.
MONTERREY SAHASINDA 1-0 YENİLDİ
Gabriel Milito'nun çalıştırdığı CD Guadalajara, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Roberto Alvarado attı.
Monterrey'de Lucas Ocampos, 19. dakikada penaltı kaçırdı. Ev sahibi ekipte 90. dakikada Orbelin Pineda, 90+9'da ise teknik direktör Matias Almeyda kırmızı kart gördü.