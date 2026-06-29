Ev bütçesini zorlayan yüksek elektrik faturalarının sorumlusu olarak genellikle fırınlar görülse de yapılan araştırmalar ve enerji tüketim verileri asıl kaynağın mutfakta 24 saat kesintisiz çalışan başka bir cihaz olduğunu ortaya koydu.

FIRIN DEĞİL, BUZDOLABI İLK SIRADA

Tüketiciler arasında genel kanı fırınların en fazla elektrik tüketen cihaz olduğu yönündeyken, veriler evdeki elektrik tüketiminin şampiyonunun buzdolabı olduğunu gösterdi. Fırınlar sadece ihtiyaç duyulduğunda ve kısa süreli çalıştırılırken; buzdolapları gıdaları taze tutmak amacıyla haftanın 7 günü, günün 24 saati kesintisiz olarak güç tüketmeye devam ediyor.

YILLIK TÜKETİMİ ŞAŞKINLIK YAŞATIYOR

Enerji tüketim analizlerine göre, evlerde büyük bir enerji yükü oluşturduğu düşünülen fırınlar yılda ortalama yalnızca 130 kWh elektrik harcıyor. Bu miktar, sürekli açık kalan bir buzdolabının, hatta evlerdeki internet modemlerinin yıllık tüketim oranlarının bile altında kalıyor. Ayda birkaç kez kullanılan bir fırının, aylık fatura artışlarında majör bir etkisi bulunmadığı belirtildi.

"EN İYİ ENERJİ TÜKETMEDİĞİNİZ ENERJİDİR"

Fransa Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME), enerji tasarrufuna yönelik farkındalık çalışmalarında "En iyi enerji, tüketmediğiniz enerjidir" ilkesini öne çıkarıyor. Uzmanlar, beyaz eşyaların faturalar üzerindeki gerçek etkisinin bilinmesinin, hane halkının tasarruf stratejilerini daha doğru yönetmesini sağlayacağını ifade etti.

Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) standartlarında enerji etiketleri düzenli olarak güncelleniyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ve ilgili uluslararası kuruluşlar, tüketicilerin yeni bir beyaz eşya satın alırken bu renkli enerji etiketlerini referans alarak en yüksek verimlilik sınıfındaki ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.